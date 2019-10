Cubanos en el exilio exigen un cambio de sistema en la Isla

Publicado el Sábado, 12 Octubre, 2019 - 15:38 (GMT-5)

Varios grupos de cubanos que viven fuera de su patria se manifestaron este sábado frente a las representaciones diplomáticas de la Isla, convocados por el movimiento Acciones por la Democracia, en protesta por la reciente designación de Miguel Díaz-Canel como presidente de la República y pidiendo un cambio de sistema político.

En Montevideo, el grupo ‘Cubanos libres en Uruguay’ no pudo llegar a la entrada de la embajada, como habían previsto, debido a que el edificio amaneció cercado por varios autos de la policía local.

“Por una Cuba libre…, no nos dejan pasar, tienen varias patrullas, cercadas las dos calles y no dejan a los cubanos manifestarse libremente como está establecido. Estas son cosas que hace la dictadura cubana en otros países. Alegan que venimos a maltratar la embajada y a tirarle cosas. Basta ya de dictadura”, denunció Eddy Rodríguez de la Cruz.

“Esto sí es miedo y respeto a la oposición cubana, aquí en Uruguay poniendo rejas y custodia policial… pero siempre nos manifestamos por Cuba libre. Estoy contento, ya que veo que la dictadura nos respeta y nos teme”, añadió.

También en Ottawa, Canadá, cubanos exigieron libertad para todos los presos políticos en Cuba, e hicieron hincapié en el caso de José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), detenido desde el 1ro de octubre sin que le hayan levantado cargos en su contra.

La joven Fannia Brito demandó más presencia en la actividad para manifestarse todos juntos quienes deseen un cambio de sistema para la Isla.

“Quiero exhortar a esas personas que están mirando pero no se atreven a salir, ya es tiempo de salir, ya deben salir de atrás de las redes; les pido que se involucren un poco más. (…) Cada día hay más atropello en nuestra Isla, más miseria; nuestra familia, amigos, los lugares donde nacimos, cada día están más miserables”, dijo.

“Si no nos activamos y no hacemos juntos una acción por el cambio, el cambio no va a llegar. Afuera podemos mostrar a la comunidad internacional que estamos listos para ello, si no hacemos ruido nadie nos va a escuchar”, añadió.

Por otra parte, frente a la oficina del consulado cubano en Rotterdam, Holanda, varios cubanos portando banderas rechazaron el nombramiento “a dedo” y “sin participación popular” de Díaz-Canel como jefe del Estado, hecho que calificaron de “show constitucional”.

“El cambio es ya. Díaz-Canel, nadie te puso, tú solo has hecho todo lo posible por reelegirte. ¿No te das cuenta de que no eres más que monigote de los Castro”, expresó el joven Yerandi Benavides.