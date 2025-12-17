El viaje que debía ser un reencuentro lleno de emoción se convirtió en una pesadilla para Giselle, una cubana residente en España que denunció en TikTok, bajo el usuario @giselle_mimundo, que le negaron la entrada a Cuba después de diez años sin ver a su familia. La joven explicó que viajó con su pasaporte español y una visa de turista, pero al llegar a la isla las autoridades le exigieron el pasaporte cubano, que no llevaba porque —según contó— en la embajada le habían asegurado que no era necesario.
“Tenía las maletas hechas desde hacía más de un mes. Llevaba absolutamente de todo, porque allí no hay de nada, sobre todo medicamentos. Iba feliz, haciendo amigos en el avión, imaginándome con los míos… y al llegar, todo se derrumbó”, relató Giselle en su video, visiblemente afectada. “Me dijeron que sin pasaporte cubano no podía entrar, y yo no lo tenía porque en la embajada me dijeron que podía hacerlo con el español. Estoy deshidratada de llorar”, dijo entre lágrimas.
En su testimonio, la joven señaló que las autoridades le informaron que podía gestionar el pasaporte cubano desde el propio aeropuerto, pero el proceso no se concretó. Finalmente, fue devuelta a España tras varias horas de espera. Giselle contó que su mayor dolor fue no poder ver a su familia, a la que no abrazaba desde hacía una década.
El caso generó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre cubanos residentes en el extranjero, que confirmaron en los comentarios del video que la ley cubana obliga a los nacidos en la isla a entrar y salir del país con pasaporte cubano, incluso si poseen otra ciudadanía. “Eso ha sido siempre así, Cuba no reconoce la doble nacionalidad”, explicaron algunos usuarios.
Otros criticaron la falta de información por parte de las aerolíneas y de las embajadas cubanas, pues consideran que no se advierte con suficiente claridad esta restricción. “Lo raro es que la dejaran subir al avión sin revisar ese detalle”, opinó una seguidora, mientras otros calificaron de injusto el costo y las trabas para obtener el documento, considerado uno de los más caros del mundo.
La historia de @giselle_mimundo se volvió viral y despertó empatía entre cientos de cubanos que se han enfrentado a situaciones similares al intentar regresar a su país. Su caso volvió a poner sobre la mesa un tema sensible para la diáspora: las limitaciones legales que el gobierno cubano impone incluso a quienes, después de muchos años, solo desean volver a ver a su familia.
Preguntas frecuentes sobre las restricciones de entrada a Cuba para cubanos residentes en el extranjero
¿Por qué le negaron la entrada a Cuba a Giselle?
A Giselle le negaron la entrada a Cuba porque no llevaba su pasaporte cubano. Cuba exige a los ciudadanos nacidos en la isla entrar y salir del país con un pasaporte cubano, incluso si poseen otra ciudadanía. Las autoridades le informaron que podría gestionar el pasaporte cubano desde el aeropuerto, pero el proceso no se concretó.
¿Cuba reconoce la doble nacionalidad?
No, Cuba no reconoce la doble nacionalidad. Por eso, todos los cubanos nacidos en la isla deben ingresar y salir del país utilizando su pasaporte cubano, independientemente de que tengan otra nacionalidad. Esta política es una fuente de frustración para muchos cubanos que residen en el extranjero.
¿Cuáles son las críticas hacia el pasaporte cubano?
El pasaporte cubano es criticado por ser uno de los más caros y restrictivos del mundo. Las críticas se centran en el alto costo y las trabas burocráticas asociadas a su renovación, que debe realizarse cada dos años. Además, muchos consideran que el Gobierno cubano utiliza estas restricciones como una forma de ingresos, a pesar de las dificultades económicas que enfrentan los cubanos en el exterior.
¿Cómo afecta la política migratoria cubana a los reencuentros familiares?
Las políticas migratorias cubanas dificultan los reencuentros familiares, especialmente para aquellos que han emigrado y desean visitar a sus seres queridos en Cuba. Las restricciones legales y los costos asociados impiden que muchos cubanos puedan regresar fácilmente, lo que genera un profundo dolor y separación entre familias que llevan años sin verse.
