El viaje que debía ser un reencuentro lleno de emoción se convirtió en una pesadilla para Giselle, una cubana residente en España que denunció en TikTok, bajo el usuario @giselle_mimundo, que le negaron la entrada a Cuba después de diez años sin ver a su familia. La joven explicó que viajó con su pasaporte español y una visa de turista, pero al llegar a la isla las autoridades le exigieron el pasaporte cubano, que no llevaba porque —según contó— en la embajada le habían asegurado que no era necesario.

“Tenía las maletas hechas desde hacía más de un mes. Llevaba absolutamente de todo, porque allí no hay de nada, sobre todo medicamentos. Iba feliz, haciendo amigos en el avión, imaginándome con los míos… y al llegar, todo se derrumbó”, relató Giselle en su video, visiblemente afectada. “Me dijeron que sin pasaporte cubano no podía entrar, y yo no lo tenía porque en la embajada me dijeron que podía hacerlo con el español. Estoy deshidratada de llorar”, dijo entre lágrimas.

En su testimonio, la joven señaló que las autoridades le informaron que podía gestionar el pasaporte cubano desde el propio aeropuerto, pero el proceso no se concretó. Finalmente, fue devuelta a España tras varias horas de espera. Giselle contó que su mayor dolor fue no poder ver a su familia, a la que no abrazaba desde hacía una década.

El caso generó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre cubanos residentes en el extranjero, que confirmaron en los comentarios del video que la ley cubana obliga a los nacidos en la isla a entrar y salir del país con pasaporte cubano, incluso si poseen otra ciudadanía. “Eso ha sido siempre así, Cuba no reconoce la doble nacionalidad”, explicaron algunos usuarios.

Otros criticaron la falta de información por parte de las aerolíneas y de las embajadas cubanas, pues consideran que no se advierte con suficiente claridad esta restricción. “Lo raro es que la dejaran subir al avión sin revisar ese detalle”, opinó una seguidora, mientras otros calificaron de injusto el costo y las trabas para obtener el documento, considerado uno de los más caros del mundo.

La historia de @giselle_mimundo se volvió viral y despertó empatía entre cientos de cubanos que se han enfrentado a situaciones similares al intentar regresar a su país. Su caso volvió a poner sobre la mesa un tema sensible para la diáspora: las limitaciones legales que el gobierno cubano impone incluso a quienes, después de muchos años, solo desean volver a ver a su familia.