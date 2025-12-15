De pequeño soñaba con ver Cuba desde arriba y ahora es piloto de avión: Cubano se emociona al ver La Habana desde el cielo

Un piloto cubano protagonizó un emotivo momento al sobrevolar La Habana y recordar los sueños de su infancia, cuando miraba los aviones desde el malecón y soñaba con estar algún día en uno de ellos.

El joven, que actualmente trabaja como piloto comercial, compartió un video en redes sociales con el título: “La Habana desde 11.000 pies. Recuerdo cuando era niño, mirando los aviones a lo lejos, soñando con estar ahí algún día. Los sueños se hacen realidad”.

En las imágenes, grabadas desde la cabina, se aprecian las impresionantes vistas de la capital cubana a más de 11.000 pies de altura, mientras el piloto narra con evidente emoción lo que sentía al volver a ver su ciudad natal desde el cielo.

“Pues sí, no sé por qué hoy, cuando pasamos por encima de La Habana, o más bien por lo que es Alamar o las playas del Este, íbamos como a 11.000 o 12.000 pies y la vista era espectacular. Me vinieron todos los recuerdos, de cuando uno era un muchacho y de toda esa época”, contó en el video.

“Muchas veces me acuerdo que, parado ahí en el malecón, en la bahía, si te fijabas bien veías los aviones que despegaban del aeropuerto José Martí, pero muy chiquitos, porque ya pasaban lejos. Y uno se pone a pensar… soñaba con estar ahí arriba, y a veces los sueños se cumplen. Esta vez me pasó a mí: estar allá arriba y mirar desde el cielo lo que es la ciudad”, añadió visiblemente conmovido.

El video, que rápidamente se ha hecho viral entre la comunidad cubana, ha despertado la nostalgia de miles de usuarios que se identificaron con el sentimiento del piloto y con la añoranza de quienes tuvieron que dejar su tierra atrás.

“Qué belleza poder volver a ver tu ciudad desde el cielo, después de tantos años”, comentó un usuario, mientras otro escribió: “Ese es el sueño de muchos cubanos que hoy están lejos de su patria”.

Desde las alturas, La Habana se muestra majestuosa y melancólica, como un símbolo de los recuerdos que acompañan a toda una generación de cubanos que, como este piloto, un día soñaron con volar… y lo lograron.