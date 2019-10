La Siguapa, un ave rapaz de los campos de Cuba y una leyenda de miedo

Publicado el Martes, 15 Octubre, 2019 - 16:39 (GMT-5)

En las montañas cubanas hay una leyenda que habla de la Ciguapa, una mujer india misteriosa que se mueve sigilosa por el monte. Tras el mito se oculta un ser maravilloso, de similar nombre, un ave rapaz, la Siguapa.

Asio stygius siguapa

Su nombre científico proviene del latín. Asio significa lechuza con cuernos y el término stygius, es equivalente a funesto. Con tales datos no es de extrañar que el animalito tenga una leyenda asociada a su vuelo nocturno por los montes.

Siguapa / Ecured.cu

La Sociedad Española de Ornitología también reconoce como nombres comunes los siguientes: lechuzón negruzco, búho cornudo oscuro, búho cara oscura, búho orejudo y stygian owl (o devil owl) entre otros.

La subespecie cubana

Existen 6 subespecies de siguapa y se encuentran distribuidas por todo el Caribe, Latinoamérica y en Texas, Estados Unidos. Se alimenta de aves pequeñas, reptiles, anfibios y roedores. La siguapa, como todo ser, es imprescindible en el equilibrio del ecosistema.

Siguapa / Ecured.cu

La subespecie cubana es un ave de rapiña que mide de entre 38 y 46 cm y pesa entre 632 y 675 gramos. En su cabeza tiene dos “tarritos” de plumas negras que unidos a sus ojos amarillos le dan un aspecto perverso.

La superstición que la pone en peligro

Habita en los bosques montañosos cubanos, en zonas altas e intrincadas. Es una especie amenazada y con categoría de Vulnerable, aunque se han avistado en todas las Áreas Protegidas de la Isla.

Leyenda de la Ciguapa / Ecured.cu

Esta especie está amenazada por razones de tipo tangible, como la pérdida de su hábitat por la desaparición paulatina de hectáreas de bosques cubanos. También por cuestiones intangibles, culturales, como el mito de que atraen la mala suerte.

La leyenda de la Ciguapa

Cuando la lechuza Siguapa hace su llamado más típico, produce un ulular corto, “huu” y lo repite a intervalos de 5 -10 segundos. Pero también hace un sonido “pis-pis” como de una persona que llama sigilosamente.

Si no has sentido eso en un monte oscuro no tienes ni idea del miedo que da. Este es probablemente el origen del mito de la Ciguapa, que no es exclusivamente cubano, se encuentra con mucha fuerza en la tradición oral de Santo Domingo.

La Ciguapa mítica de los cubanos es una mujer de piel india con cabeza de "lechuza Siguapa" que según cuentan en el campo le gusta asediar a los hombres en la noche para hacerlos sus amantes y luego los matan.

En Holguín y especialmente en Moa, es donde más dicen haberla visto. Curiosamente se trata de una región donde la Asio stygius siguapa se encuentra en su hábitat natural.