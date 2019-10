Luis Silva pide al gobierno de Cuba un poco de lógica y menos absurdos

Publicado el Miércoles, 16 Octubre, 2019 - 20:45 (GMT-5)

El humorista cubano Luis Silva, más conocido por su personaje de Pánfilo en el programa "Vivir del Cuento", pidió a los gobernantes de la Isla actuar con un poco de lógica luego de las medidas económicas recién anunciadas.

"Si alguien me aclarara, solo por curiosidad, porque no soy cuentapropista, pero tengo gente cercana que sí lo son. Es de mi conocimiento de que un dueño de restaurante (paladar) no puede importar una cafetera profesional como esta (arriba a la derecha), pues está declarada como CARÁCTER COMERCIAL", dijo Silva en un post publicado en la red social Facebook.

"Tampoco el que hace helados o dulces, con licencia entregada por el Estado, puede entrar al país la máquina de hacer helados o la mezcladora. ¡Qué clase de número! CARÁCTER COMERCIAL", agregó.

"A lo mejor yo no tengo por qué importar eso, no es mi trabajo. Pero el que hace dulces sí. Digo yo, creo yo, intuyo yo. Y ahora pregunto, ¿Se podrá importar estos necesarios medios de trabajo, con estas nuevas medidas anunciadas?", se pregunta.

Según Silva, cuando se enteró de que una cafetera de ese tipo "solo la podían tener los lugares del estado, yo me quedé anonadado. Yo le dije al dueño: Pero eso no tiene lógica. Y él me dijo: ¿Y tú has visto algo con lógica en nuestro barrio? Ojalá que sí se pueda empezar a importar".

Por último, el humorista cubano dijo: "Un poco de lógica, please", y utilizó el hashtag #VamosPorMenosAbsurdos.

En la tarde de ayer, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa anunció nuevas medidas que pondrán en funcionamiento unas 70 tiendas en todo el país, donde podrá comprarse con dólares, euros, dólares canadienses y otras monedas, excepto CUC.

"Ante el déficit de la moneda libremente convertible se hizo necesario reducir las compras de equipos electrodomésticos de gama media y alta, lo que propició la importación de esos artículos por personas naturales que viajan al exterior. El dinero que está saliendo del país para adquirir estos productos se estima en cifras significativas, y debemos captarlo”, sostuvo Mesa.