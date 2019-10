Médico denuncia la falta de medicamentos para su propio padre en Cuba

Publicado el Jueves, 17 Octubre, 2019 - 08:41 (GMT-5)

Un médico cubano denunció en su perfil de Facebook que su padre, que fue operado del corazón en 2014, no está recibiendo los medicamentos que necesita para su tratamiento.

El galeno, que responde al nombre de Osmani Guanche Valenciano, detalló que su progenitor le practicaron un "cambio de válvula aórtica con prótesis valvular y una revascularización coronaria que lleva tratamiento desde entonces con warfarina tableta de dos miligramos, en concreto tres tabletas diarias que no adquiere desde mayo de este año", lamentó.

Su padre, cuya identidad no reveló, también necesita "Atenolol de 100 MG 1 tableta diaria", pero este medicamento no lo tiene desde el pasado mes de marzo; y Aspirina, la cual no tiene "desde junio de 2017".

No ad for you

Ante la escasez de fármacos, Osmani aseguró en el post que acudió a la administradora de la farmacia 661 para pedir explicaciones. Pero la funcionaria le contestó que el país está en una "situación coyuntural", expresión que utilizó el dirigente cubano Miguel Díaz-Canel el pasado mes de septiembre para justiciar la crisis que vive el país.

"Quién me puede dar una respuesta de que está pasando en esa unidad, que es en la Lisa, porque mi papá es un paciente que no le puede faltar esos medicamentos. Se supone que esos medicamentos entran para cada paciente que tenga tarjeta control", afirmó el galeno.

Algunos usuarios respondieron al post y apuntaron que "así están todas las farmacias de la Lisa", incluso señalaron que viven situaciones similares. "Me pasa lo mismo y cuando entran los medicamentos casi no sacan para la población. Las mismas farmacéuticas se quedan con ellos y los revende", denunciaron.

"Así estamos Osmani, es una pena que tú mismo siendo médico te veas involucrado en una situación así. Ni perteneciendo al sector de la salud pública te escapas de la situación. ¿Y en el hospital tampoco hay esos medicamentos?", preguntó otro usuario.

El galeno respondió y dejó claro que en el hospital donde trabaja, los medicamentos que hay "son para los pacientes que están ingresados, no para consumo personal".

Escasez crónica de medicamentos

A finales de septiembre otro médico de la Isla, que prefirió mantener su identidad bajo anonimato, relató en una Carta a CiberCuba, que "ni en el Período Especial existió tanto desabastecimiento" en el Hospital Iluminado Rodríguez Rodríguez, de Jagüey Grande, provincia de Matanzas.

En agosto se alertó que la falta de medicamentos ponía en riesgo la salud de los enfermos crónicos de la Isla.

A nivel nacional, los datos revelados en julio por el Ministerio de Salud (MINSAP) señaaron un faltante de, al menos, 47 medicamentos en los meses de verano, una tendencia que se mantendría por un tiempo.