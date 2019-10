Descemer Bueno: "Ojalá podamos hacer el bien sin ser ofendidos, en Cuba no todo es política"

Publicado el Jueves, 17 Octubre, 2019 - 17:22 (GMT-5)

El cantautor cubano Descemer Bueno visitó a un niño que se encuentra grave en un hospital de Cuba y compartió la foto asegurando que en la Isla "no todo es política" y que ojalá "podamos hacer el bien sin ser ofendidos".

El artista aseguró que siempre ha brindado su tiempo para ayudar a otros y que solo ha recibido "críticas y calumnias", por lo que desea que esa "ola" pase pronto y se pueda ayudar sin mirar a quien y sin ser cuestionado, porque "son muchísimas las cosas que se pueden hacer en Cuba cuando se piensa en ayudar".

"Les puedo asegurar que los padres de estos niños sí saben agradecer", finalizó Bueno.

No ad for you

No obstante, muchos usuarios le reprocharon no solo que compartiera ese tipo de imágenes para hacer promoción de sus buenas acciones, sino que utilizara la foto de ese niño enfermo para intentar limpiar su imagen luego de la oleada de críticas que ha recibido por no hablar de política y por presentarse en bares propiedad de hijos o nietos de figuras del régimen cubano.

"Creo que cada obra benéfica es hermosa, pero cuando se publica lo que haces, destruyes ese sentimiento...deja que la gente publique, vos no lo hagas, pierde todo sentido!!", "Excelente!!!! Pero lo de no todo es política, hay que explicárselo al gobierno cubano que ha politizado todo!! Hasta las relaciones entre las familias", "Todo eso está bien! El problema querido es que no se puede estar con Dios y con el diablo, tú eres una figura pública! Tienes un deber! Denuncia los maltratos a las damas de blanco, las malas prácticas medicas y todo lo demás que tú sabes “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado opresor” Desmond Tutu. Premio Nobel de La Paz. Te lo dejo de tarea", son algunos de los comentarios.

Otros seguidores del artista aplaudieron sus acciones y le mostraron su apoyo, al tiempo que le aconsejaron no seguir explicándose ante los que lo critican, sino que haga lo que desee sin estar tan pendiente de lo que dirán.

En algunos comentarios dentro del post, el propio Descemer lamentó la situación en la que se encuentra actualmente con el presentador cubano Alexander Otaola, que ha llegado a los tribunales de Miami, cuando él siempre se ha dedicado a ayudar a los demás y a hacer música.