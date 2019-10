Cuba está "en un compás de espera, no se mueve nada", opina el sociólogo Alejandro Portes

Publicado el Viernes, 18 Octubre, 2019 - 12:36 (GMT-5)

Cuba está en "un compás de espera, no se mueve nada", dijo el sociólogo cubanoamericano Alejandro Portes, quien recibe este viernes en España el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.

Este cubano que abandonó la Isla en los años 60 explicó a la emisora COPE que "con la llegada del populismo nativista a Estados Unidos con (Donald) Trump echó atrás todo eso –en referencia a la política de Barack Obama– y puso al país en un compás de espera, no se mueve nada. El turismo norteamericano ha caído, es más difícil fomentarlo, no hay posibilidades de inversión, etc".

"Las medidas que propuso Obama eran las correctas, eran medidas de abrir las puertas, facilitar el desarrollo capitalista de la Isla e ir llevando a esta revolución, que ya no es revolución, que tiene ya más de medio siglo de una especie de capitalismo de Estado, que después podría evolucionar a una apertura política más amplia", expresó.

Para Portes la única preocupación de Cuba ahora "es colonizar a Venezuela, pero simplemente el Gobierno ha tenido que aferrarse al poder en la ausencia de canales alternativos de transformación".

En este mismo sentido, Alejandro Portes insistió en una entrevista en el diario español ABC.

"Económicamente, Cuba es totalmente insignificante, no tiene ninguna relevancia mundial, su único papel en este momento es colonizar a Venezuela y en eso están metidos, la Seguridad del Estado gobierna prácticamente a Venezuela como una colonia", reiteró.

"Es una situación actualmente sin salida que solamente podrá resolverse a través de una solución a la trágica situación venezolana y de un cambio en la política norteamericana para volver a la iniciativa que tomó Obama y que es el camino correcto", apuntó.

Sobre el viaje de los Reyes de España en noviembre señaló que será como "un respiro (...)"