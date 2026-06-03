PCC defiende a GAESA y cubanos arremeten en redes

Vídeos relacionados:

El Partido Comunista de Cuba (PCC) publicó esta semana en Facebook una defensa abierta del Grupo de Administración Empresarial (GAESA), y los cubanos no tardaron en responder indignados.

La publicación sostiene que el GAE «nació en pleno Período Especial para enfrentar la guerra económica, con una visión creativa, propia, autóctona y genuinamente cubana», y que su objetivo «siempre ha sido agrupar empresas con capacidades en la generación de divisas y recursos que el Estado requiere para mantener y desarrollar las conquistas sociales».

Pero la reacción de los cubanos en redes sociales ha sido de rechazo generalizado a la narrativa oficial. GAESA es ampliamente criticado por su opacidad y por operar al margen de organismos de control estatales, mientras concentra el dominio sobre turismo, banca, inmobiliaria, comercio dolarizado, logística y telecomunicaciones.

"Hay que tener poca vergüenza, y llenarse de coraje y asomarse al destrozo que existe desde la punta hasta el cabo en cada poblado en cada rincón de Cuba en tanto la élite vive vida de millonarios", dijo un internauta.

"Solo ha servido para enriquecer s unos pocos y los hijos de estos tengan negocios millonarios y estudios en las mejores universidades del mundo..." comentó otra.

Un tercer lector dijo: "Será POSIBLE!! Siguen con las MENTIRAS!! Es colmo ya!!! A ver porque no sacan sus MILLONES y no arreglan las Termoeléctricas y /o compran PETRÓLEOS!!"; mientras otro remató: "Arreglen las termoeléctricas, compren petróleo y alimentos para los cubanos, anda, vamos".

La defensa pública de GAESA por parte del régimen forma parte de una campaña comunicacional más amplia que el régimen lanzó el 2 de junio, cuando el diario oficial Granma publicó su primera respuesta directa a las sanciones estadounidenses bajo el título «Anatomía de una calumnia de Estado».

El texto de Granma negó que GAESA enriquezca a élites militares y lo presentó como financiador de hospitales, viviendas y servicios estatales.

El canciller Bruno Rodríguez y militantes del PCC replicaron en redes sociales que el GAE es una «respuesta articulada de probada eficiencia frente al cerco económico» de Estados Unidos.

La campaña oficial responde a una presión sin precedentes: el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404 el 1 de mayo, y el secretario de Estado Marco Rubio formalizó el 7 de mayo sanciones directas contra GAESA, su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y la empresa Moa Nickel S.A.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) fijó el 5 de junio como plazo límite para que empresas extranjeras cerraran operaciones con GAESA sin riesgo de sanciones secundarias, un ultimátum que ya provocó que cadenas hoteleras españolas como Iberostar y Blue Diamond Resorts comenzaran a ajustar o cesar sus vínculos con el conglomerado.

El propio Rubio volvió a cargar contra GAESA en el Senado este martes, mientras el régimen cubano evitó mencionar en sus comunicados el éxodo de socios comerciales ni el plazo inminente.Análisis periodísticos describen al conglomerado como «el monopolio empresarial más importante de Cuba», estrechamente vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), mientras la población enfrenta apagones, escasez y deterioro sostenido de los servicios básicos.

El plazo del 5 de junio vence este jueves, y ningún comunicado oficial del régimen ha reconocido hasta ahora la magnitud del retiro de socios internacionales que las sanciones ya han desencadenado.