Maluma explota contra hoteles Four Season: "No se han molestado en responder por el robo que sufrí"

Publicado el Jueves, 17 Octubre, 2019 - 19:26 (GMT-5)

El cantante colombiano Maluma explotó en las redes contra la cadena de hoteles de lujo Four Seasons por no haberle dado tan siquiera una respuesta tras el robo que sufrió en una de sus instalaciones hace un año.

El artista paisa denunció que mientras él no estaba en la habitación le sustrajeron joyas, dinero en efectivo y varios efectos personales, y que el robo se llevó a cabo sin forzar la puerta, lo cual lo hace desconfiar de la cadena hotelera y no sentirse seguro en sus establecimientos.

Maluma asegura que "no quería hacer público esto pero necesito una solución urgente" y que no haber recibido ninguna respuesta por parte de la compañía es "la gota que rebasó el vaso".

"Hace un año me robaron todas mis joyas y pertenencias de mi habitación del hotel Four Seasons de Moscú, en pleno Mundial, sin siquiera forzar la puerta. Si hace un año fueron cosas materiales, el día de mañana puede ser mi seguridad, mi integridad o mi vida la que esté desprotegida. En esa cadena de hoteles ya no me siento seguro y, al parecer, no les importa porque no se han tomado la molestia de responder por lo sucedido", escribió el cantante.

El robo se produjo el 14 de junio del pasado año, día en el que se celebró el partido inaugural del Mundial Rusia 2018, al que Maluma le ponía música con el tema Colors, junto a Jason Derulo.

El hurto que sufrió el paisa se suma a una oleada de robos a famosos que ha venido incrementando desde 2017. Los más sonados han sido el de Kim Kardashian en París, Wisin en Barcelona, Alex Rodríguez en San Francisco, Anuel AA en Chile, y en la comunidad cubana los de Descemer Bueno, Yasiel Puig y Jacob Forever.