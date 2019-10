Ulises Toirac se cuestiona el objetivo del Gobierno de Cuba con las nuevas tiendas en divisas

Publicado el Viernes, 18 Octubre, 2019 - 08:15 (GMT-5)

El humorista cubano Ulises Toirac opinó sobre las nuevas tiendas recaudatorias de divisas y las consideró como "una curita" ante los problemas económicos de la Isla.

"Sigo diciendo que producir la divisa es lo que sacará a esta economía del agujero negro cósmico en que se halla... Captar la de los cubanos que la tienen y van a gastársela fuera... Es una curita", dijo Toirac en Facebook.

Tras las dos mesas redondas de esta semana, donde explicaron este nuevo tipo de tiendas donde solo se podrá comprar en monedas extranjeras y no en efectivo a través de una tarjeta magnética que no admite pesos cubanos (CUP), ni pesos cubanos convertibles (CUC), los cubanos tanto dentro como fuera de la Isla con más dudas que respuestas.

No ad for you

El artista, quien vive en Cuba, se cuestionó si "¿la competencia es con los cubanos que importan esas mercancías a Cuba? ¿No debía ser con el precio que tiene en Méjico? ¿Cual es el objetivo? ¿Crecer la captación de divisa? ¿o realmente el objetivo es desbancar el comercio particular?

Si fuera el primero, no buscaría parámetros en los precios de los particulares sino en los costos reales de la operación. ¿O me equivoco?".

"La cuenta es la siguiente: un split vale 220 en México, traerlo en avión, 170, que hacen 390 y en Cuba, en los nuevos mercados, valdrá unos 360... La explicación de la Mesa Redonda repitió varias veces que los precios serían competitivos", aseguró Toirac.

"Hay un millón de cuentas derivadas de esa inicial y bodeguera, como que el Estado no tiene gastos de estancia y alojamiento (salvo los del comprador que va una sola vez a comprar cantidades para todas las tiendas). No incurre en los gastos aduanales en que incurren los compradores particulares que hacen ese trabajo. Los precios al por mayor no son los precios al menudeo", agregó.

Entre los comentarios al análisis de este humorista, algunos cubanos señalaron que "lo que quieren ahora es más dinero, como no tienen ningún valor sus CUC, pues a por las monedas duras, ya esto es al caretón"; "¿Dónde estudiaron los economistas que hacen esas tonterías? ¿Por qué es tan difícil que 2 + 2 = 4..? Por qué siempre se empeñan en que sea 5?" o "el objetivo siempre ha sido asfixiar al que encuentra la manera de respirar un poquito".

En un principio las tiendas en divisas estarán en 12 de La Habana y Santiago de Cuba, y después se ampliarán al resto del país. En ellas se venderán electrodomésticos de media y alta gama, así como otros productos como ciclomotores o partes de vehículos.