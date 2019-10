Maluma es el reguetonero más violento contra las mujeres, según estudio

Publicado el Viernes, 18 Octubre, 2019 - 18:21 (GMT-5)

Maluma no para de protagonizar polémica en las redes. Luego de recibir críticas por su homenaje a José José sin siquiera saberse la letra o por la forma de sentarse, ahora un estudio ha colocado sus canciones como las más violentas dentro de la música latina.

El artista paisa ha causado controversia con sus temas durante toda su carrera y más de una vez ha sido tildado de machista, misógino y que sexualiza a las mujeres. Principalmente sus temas Cuatro babys y Mala mía han sido los más polémicos.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile realizó un estudio llamado Ni pobre diabla, ni Candy: Violencia de género del reggaetón, que analiza 70 canciones del género entre los años 2004 y 2017.

En dicho estudio solo 11 canciones no contenían ninguno de los cinco tipos de violencia hacia la mujer: simbólica, psicológica, sexual, física y económica; y Maluma fue elegido como el artista con mayor contenido violento, principalmente simbólico, hacia las mujeres, con su tema Cuatro babys, que contiene 44 menciones de violencia, el doble de la canción que quedó en segundo lugar, La Gata, de Nicky Jam.

"…Los niveles de violencia en las canciones de reggaetón se mantienen bastante ‘estables’ a lo largo del tiempo, como si todos los movimientos feministas y en contra de la violencia de género que ha habido en Latinoamérica hubieran pasado de noche para Maluma y compañía", reseña un artículo acerca del estudio, publicado en la web oficial de la Revista de Sociología de la Universidad de Chile.

Las 11 canciones que no contenían ninguno de los cinco tipos de violencia de género son: Lo que pasó pasó, Llamado de emergencia y Limbo, de Daddy Yankee; Pobre Diabla, de Don Omar; Cuéntale, de Ivy Queen; Down y Me matas, de Rakim y Ken-Y; Sola, de Anuel AA; Mi cama huele a ti, de Tito El Bambino; 6 AM y Mi gente, de J Balvin.