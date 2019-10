Denuncian que empresa de las FAR desalojará a una familia de su vivienda en Cuba

Publicado el Lunes, 21 Octubre, 2019 - 10:15 (GMT-5)

Un cubano denunció que quieren desalojar a su familia de su casa en Manzanillo, Granma, después de que este abandonara el país y su puesto en la empresa estatal GEOCUBA, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

"El gobierno cubano va a desalojar a mi familia de la casa que les dejé en Manzanillo. En dicha casa vive un menor de edad. Salí del país hace menos de un mes. Es el desalojo una represalia a mi salida del país", escribió Wilber Sariego este viernes en Facebook.

Según su testimonio a CiberCuba, este cubano era jefe del taller de la empresa estatal GEOCUBA en el municipio de Manzanillo, que atendía también a Campechuela, Niquero y Pilón y la casa en cuestión se la habían dado para que la construyera por esfuerzo propio. En total gastó aproximadamente 2.500 dólares.

"Como salí del país, como acabo prácticamente de salir, menos de un mes, a quitarle la casa a la gente de mi familia, con un niño chiquito y todo cuando ellos para la construcción de la casa al final, que era con esfuerzo propio, saben y están conscientes de que yo pagué esa cantidad de dinero", aseguró en mensajes de audio a través de Messenger.

Casa que quieren decomisar a un cubano en Manzanillo. Foto: Cortesía a CiberCuba.

Uno de sus amigos en Facebook, Ragael Meriño, comentó "te quieren hacer lo que nos hicieron a nosotros no le importo nuestra niña de solo 2 años, nos botaron del trabajo, nos quitaron la casa y nos quitaron el premio famoso mes 13 que eran de casi 4.000 pesos cada uno. ¡Cuántas medidas para una familia que llevábamos casi 4 años de trabajo en GEOCUBA y nos declaran no idóneos".

En la notificación que recibió su familia el 17 de octubre, GEOCUBA impone una medida disciplinaria de separación de esta entidad a Wilber Sariego Gutiérrez por estar ausente "de forma injustificada desde el día 16 de septiembre".

Notificación de desalojo de GEOCUBA. Foto: Facebook / Wilber Sariego.

El documento agrega: "se le impone a la persona que se encuentre ocupando el inmueble, el término de 72 horas contadas a partir de la notificación de la presente, para su abandono y en caso de no hacerlo se correrán los trámites de rigor necesario para declarar ocupante ilegal".

Ante uno de los comentarios en Facebook que decía "si la casa es de la empresa y ya no trabajas ahí lo más natural es que te la quiten", Wilber detalló que "la casa la construí yo con materiales que me dio la empresa, gasté mucho dinero en hacerla, no es medio básico de la empresa, es vinculada a mí, lo que pasa es que como yo salí del país le dieron para atrás a la vinculación y ponen que la casa es propiedad de la empresa en un documento para sacarte de la casa" y que "ellos no te dan propiedad hasta pasados los 15 años".

Sariego cuenta a CiberCuba que desde que empezó a trabajar en esa entidad se dio cuenta "de muchas cosas que hacían esta gente y muchas incongruencias y mucha vida buena los dirigentes de aquella revolución. Y yo no estaba de acuerdo con eso porque si el pueblo estaba sufriendo cómo es posible que los hijos de los jefes anden derrochando dinero por fuera, por el extranjero y todas esas cosas uno las ve".

"Cuando te tocan de frente, que te toca enfrentarte a todos esos problemas, empiezas tú a no estar de acuerdo con muchas cosas y empiezas a ser una piedra en el zapato para mucha gente, incluso para el jefe de la seguridad de Manzanillo, que en unas cuantas ocasiones tuve problemas con él", aseguró.

El detonante de su paso a una categoría inferior en GEOCUBA, como queda recogido en una resolución del Ministerio de las Fuerzas Armadas (FAR), fue un pullover que hacía alusión a la ciudad de Nueva York, una prenda que usó en un desfile del 1ro de mayo de este año y que según el documento "son comportamientos que no favorecen su imagen como cuadro".

Resolución de cambio laboral en GEOCUBA al afectado. Foto: Cortesía a CiberCuba.

Wilber debía trabajar durante dos años a partir del 1 de agosto de 2019 en el puesto de Especialista B de Geodesia y Catastro cuando antes era Jefe del Taller de Manzanillo de la Agencia Granma en la Empresa GEOCUBA Oriente Sur, apunta la resolución.

El afectado relata a CiberCuba que él fue "camilito, de ahí me fui para la Escuela de Cadetes de la Marina en La Habana. Me gradué ahí, me dieron el licenciamiento porque mi especialidad era civil" y entonces comenzó a trabajar en esa empresa.

Pullover que usó el afectado en el desfile del 1ro de mayo. Foto: Cortesía a CiberCuba.

Aunque el incidente del pullover con las palabras en grande NYC fue la causa para quitárselo del medio, Wilber comenta que aunque ya por "eso me quitan de jefe, me empiezan a retener todos los documentos de la casa, me empiezan hacer varias cosas", el problema viene de atrás porque se había opuesto al despido de dos trabajadores.

Los botaron "por una supuesta droga que nunca se comprobó", apunta.

En su misma situación se encontraron otras personas que trabajaron en GEOCUBA, se fueron hacia Estados Unidos, pero no lograron quitarles la casa porque amenazaron con ir a los defensores de derechos humanos, apunta.

"Esto es lo que pasa cuando tú te le conviertes", confiensa a CiberCuba.

"Es muy duro que me quiten la casa después de todo el esfuerzo y el sacrificio que hice para construirla y el dinero gastado. Solo pido que no me dejen la familia en la calle", apuntó.

De momento su familia continúa en la vivienda con la amenaza de desahucio hecha por José Antonio Cabrera Ramírez, director de la agencia Granma de la empresa GEOCUBA Oriente Sur, según consta en la notificación de desalojo.