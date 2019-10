Hillary Clinton publica una parodia de carta de Kennedy para burlarse de Donald Trump

Publicado el Lunes, 21 Octubre, 2019 - 13:30 (GMT-5)

La demócrata Hillary Clinton se burló este domingo del tono que utiliza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al publicar una parodia de la carta que envió en 1962 John F. Kennedy durante la crisis de octubre por los misiles soviéticos en Cuba.

"No seas un imbécil, ¿de acuerdo? Saca tus misiles de Cuba. Todos dirán '¡Yay! ¡Jruschov! ¡Eres el mejor!' Pero si no lo haces, todo el mundo será como 'qué imbécil' y llamarás a tu país de basura 'El juanete soviético'. Realmente me estás reventando las tuercas aquí. Te doy un jingle más tarde", dice la supuesta carta dirigida a Nikita Khrushchev.

Sin embargo, el documento falso fue compartido por Clinton para burlarse del tono de Trump en una misiva al presidente turco Recep Tayyip Erdogan el pasado 9 de octubre

Según señala la agencia AFP, la burla de Clinton, quien perdió la presidencia ante Trump en 2016, se emitió originalmente en el programa Jimmy Kimmel Live.

"No quieres ser responsable de matar a miles de personas, y no quiero ser responsable de destruir la economía turca, y lo haré. No seas un tipo duro. No seas tonto. Te llamaré más tarde", escribió Trump al mandatario turco.

La Casa Blanca confirmó la veracidad de esta carta después de que se filtrara en redes sociales la carta con un tono muy distinto al primer comunicado.

El presidente justamente criticó este domingo a Clinton por llamar a la congresista Tulsi Gabbard "una favorita de Rusia" y a Jill Stein "un activo ruso".

"¡Así que ahora Crooked Hillary vuelve a hacerlo! (...) Como ya habrás oído, también me llamaron un gran amante de Rusia (en realidad, me gusta la gente rusa. ¡Me gusta toda la gente!) . ¡Hillary se ha vuelto loca!", tuiteó Trump.

El apodo de 'Crooked Hillary' (Hillary deshonesta, en español), Trump lo comenzó a usar en abril de 2016 cuando se filtraron los correos de Clinton de temas de Estado a través de su cuenta personal.