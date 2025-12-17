Trump ridiculiza a Biden en el “Muro de la Fama” de la Casa Blanca con una polémica placa

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump volvió a desatar polémica este miércoles tras la colocación de una serie de placas conmemorativas en el “Presidential Walk of Fame” de la Casa Blanca, donde cada mandatario estadounidense aparece acompañado de una breve descripción de su legado.

Según reportes del periodista Juan Camilo Merlano, una de las nuevas placas dedicadas al expresidente Joe Biden, lo califica como el peor de la historia.

Imágenes con inscripciones de Barack Obama y Joe Biden en la Casa Blanca

“El dormilón Joe Biden fue, de lejos, el peor presidente en la historia de Estados Unidos”, se lee en la placa.

Además, en lugar de la imagen que correspondería a Biden ya había puesto una fotografía de un bolígrafo automático -el llamado Autopen-, en alusión a que Trump considera que su antecesor no sabía lo que firmaba.

También dejó mensajes bajo la placa de Obama a quien hace referencia por su nombre completo, "Barack Hussein Obama", y lo describe como "una de las figuras políticas más divisorias de la historia de Estados Unidos".

Lo más leído hoy:

En cuanto a Bill Clinton (1993-2001), la placa reconoce su "excelente" gestión económica "a pesar de sus escándalos". Acto seguido recuerda que su esposa, Hillary Clinton, perdió las elecciones contra él en 2016.

Imágenes difundidas por el periodista Andrew Leyden muestran las nuevas inscripciones junto al Rose Garden de la Casa Blanca, en un espacio que tradicionalmente se ha reservado para honrar la historia institucional de los mandatarios del país.

“La Casa Blanca ha añadido texto al Muro de la Fama junto al Jardín de Rosas”, escribió Leyden en su cuenta de X, acompañando la publicación con fotografías del área remodelada.

El gesto ha sido interpretado como una provocación directa hacia Biden, a quien Trump ha acusado reiteradamente de “destruir la economía”, “debilitar la política exterior estadounidense” y “sumir al país en una crisis de seguridad y migratoria sin precedentes”.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha insistido en revisar la narrativa histórica de los gobiernos anteriores y “restaurar el orgullo nacional” tras lo que considera “los años de declive progresista” bajo la administración demócrata.

Esta galería es uno de los muchos cambios que ha ordenado en la Casa Blanca para "dejar su huella".

Biden no ha hecho declaraciones públicas sobre la nueva placa ni sobre la decisión de incluir comentarios despectivos en el paseo presidencial, una tradición que hasta ahora había mantenido un tono protocolar y neutral.

Críticos de Trump califican su mensaje como un “acto infantil” y “una falta de respeto a la investidura presidencial”.