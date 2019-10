La Seguridad del Estado amenaza a un joven youtuber cubano

Publicado el Miércoles, 23 Octubre, 2019 - 12:23 (GMT-4)

Agentes de la Seguridad del Estado amenazaron al joven youtuber cubano Nelson Julio Álvarez Mairata con ser detenido y procesado judicialmente si continuaba con sus comentarios sobre el resultado del referendo en Cuba o la vida de figuras del gobierno y la familia Castro, según informó Radio Televisión Martí.

Acusado de contrarrevolucionario durante el interrogatorio en la ciudad de Santa Clara, Álvarez esgrimió que él era solo “un comunicador que habla sobre los temas sociales del país”.

Fue detenido este martes 22 de octubre y su madre y amigos no tardaron en reportarlo a través de las redes sociales.

Post sobre la detención del youtuber

"Se acercaron a mí dos hombres vestidos de civil que se identificaron como de Seguridad del Estado, me dijeron que apagara el teléfono y me llevaron para un centro de detención, donde fui interrogado por varios oficiales. Me encerraron en una celda hasta que me soltaron y fui interrogado nuevamente", explicó.

Dos semanas antes lo habían citado para otra "entrevista" con agentes del MININT bajo la adevertencia de que podía ser multado con 50 pesos CUP por incurrir en un "delito de desobediencia" si no se presentaba. El joven estuvo arrestado casi 24 horas sin que sus seres queridos supieran de su paradero. En aquella ocasión fue cuestionado por su salida a Trinidad y Tobago el pasado mes de abril, ya que lo consideraban sospechoso de vínculos con grupos "contrarrevolucionarios".

Hace unos días el activista cubano Félix Llerena denunciaba, desde el Senado de los Estados Unidos, que se registraron al menos 500 detenciones arbitrarias en Cuba en septiembre.