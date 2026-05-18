Reuters y EFE citan exclusiva de CiberCuba sobre crisis logística en Cuba por sanciones de EE.UU.

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Las agencias internacionales Reuters y EFE citaron en los últimos días la exclusiva publicada por CiberCuba sobre la creciente crisis logística que enfrenta Cuba tras las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos.

El pasado 14 de mayo, CiberCuba reveló en exclusiva que grandes navieras internacionales comenzaban a paralizar operaciones relacionadas con la isla por temor al impacto de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo.

Días después, Reuters confirmó la información en un reporte firmado por los periodistas Gus Trompiz, Christoph Steitz y Dave Sherwood. La agencia señaló que las compañías CMA CGM y Hapag-Lloyd suspendieron reservas de carga hacia y desde Cuba “tras la orden ejecutiva de Estados Unidos”, y reconoció expresamente que la noticia fue “first reported by online media outlet CiberCuba”.

Reuters añadió que la suspensión temporal de nuevas operaciones podría afectar hasta el 60 % del tráfico marítimo de mercancías de Cuba, golpeando especialmente las importaciones procedentes de China y Europa.

Por su parte, la agencia EFE también publicó un amplio reporte sobre la decisión de ambas navieras y destacó que la información fue adelantada inicialmente por CiberCuba. Según EFE, las empresas adoptaron medidas preventivas mientras evalúan el alcance de las sanciones estadounidenses y su posible impacto sobre operaciones vinculadas al conglomerado militar GAESA.

La Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump, amplía las sanciones contra sectores estratégicos de la economía cubana y contempla medidas contra entidades extranjeras que colaboren financiera, material o tecnológicamente con estructuras controladas por el régimen.

El impacto de estas restricciones ya comienza a sentirse en sectores clave para la economía cubana. Además de las dificultades energéticas y la escasez crónica de productos básicos, la posible reducción del transporte marítimo internacional amenaza con agravar aún más la crisis de abastecimiento en la isla.

La repercusión internacional de la exclusiva refuerza además el alcance informativo de CiberCuba en la cobertura de temas relacionados con Cuba, sanciones internacionales y el impacto económico sobre el aparato estatal controlado por GAESA.

Reuters y EFE validan la información adelantada por CiberCuba

La cobertura posterior de Reuters y EFE confirmó los elementos centrales adelantados por CiberCuba: la suspensión de reservas marítimas, el temor de las navieras a las sanciones estadounidenses y la creciente presión internacional sobre empresas vinculadas al conglomerado militar cubano.

Reuters incluso citó directamente a CiberCuba como el primer medio que reportó la decisión de las navieras, algo poco habitual en la cobertura internacional sobre Cuba y que subraya el impacto de la investigación periodística publicada originalmente por este medio.