Cubadebate denuncia "guerra algorítmica" contra Cuba, mientras el régimen bloquea internet libre, voces críticas y medios independientes

El gobierno que alega guerra algorítmica en X, censura directa y sistemáticamente a la prensa independiente en la isla

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El portal digital oficialista Cubadebate acusó este viernes a la red social X de censura contra cuentas institucionales del régimen desde marzo de 2026, en lo que denomina una "guerra algorítmica" impulsada por el gobierno de Estados Unidos.

El estudio, elaborado por el Observatorio de Medios de Cubadebate, asegura que analizó más de 600,000 menciones en X a 10 cuentas gubernamentales, entre ellas @partidopcc, @presidenciacuba y @minint_cuba, entre el 1 de enero y el 13 de mayo de 2026, e identificó "una caída abrupta, transversal y sincronizada" de su alcance y visibilidad digital.

La investigación vincula el fenómeno con el llamado shadowban, una forma de censura que no elimina el contenido, pero reduce su circulación en búsquedas, recomendaciones y tendencias, y lo compara con patrones documentados contra voces palestinas durante la guerra en Gaza.

El Observatorio cita el estudio académico Silencing & Surging, publicado en abril por investigadores de universidades de Canadá, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, que trabajó con 295 testimonios directos y concluyó que el shadowban opera como un "estrangulamiento probabilístico": "el contenido no desaparece completamente, pero queda sofocado dentro de la arquitectura algorítmica".

La ironía de la denuncia es difícil de ignorar, pues el mismo gobierno que alega censura algorítmica en X aplica una censura directa, sistemática y documentada contra la prensa independiente dentro de la isla.

Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, publicado el 30 de abril, el segundo peor de América, tras Nicaragua.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa registró 128 agresiones contra la prensa solo en febrero de 2026, un aumento del 172,3% respecto al mismo mes del año anterior, incluyendo 40 detenciones arbitrarias y cuatro agresiones físicas.

Al menos 23 sitios de medios independientes, entre ellos 14ymedio, CubaNet, Diario de Cuba, El Toque y el propio CiberCuba, permanecen bloqueados en la isla, según Freedom House y Guardianes Digitales.

La periodista Yoani Sánchez, fundadora de 14ymedio, fue detenida el 28 de enero de 2026 por agentes de la Seguridad del Estado para impedirle asistir a una recepción diplomática, y declaró el 3 de mayo que "la mala calidad de las comunicaciones no es solo un problema técnico, es una estrategia".

El periodista Ángel Cuza Alfonso, de CubaNet, fue arrestado el 30 de abril frente a su hija en La Habana, en uno de los múltiples operativos policiales contra activistas y reporteros registrados en las últimas semanas.

El régimen también bloqueó desde el primer día la reciente encuesta independiente promovida por más de 20 medios independientes en abril, que pese al bloqueo acumuló más de 41,000 respuestas, con resultados demoledores para el gobierno.

La denuncia de Cubadebate se produce además en un momento en que el régimen rechazó la oferta estadounidense de internet satelital gratuito vía Starlink, hecha pública por el Departamento de Estado.

El propio medio oficialista Razones de Cuba, al atacar la propuesta, admitió involuntariamente que la red satelital es "inherentemente resistente a ataques físicos o a la interdicción gubernamental", revelando el verdadero motivo del rechazo, el temor a perder el control de las comunicaciones.