Jacob Forever explota en las redes: "Con el flow y estrella se nace, partía de envidiosos, hablen menos y hagan más"

Publicado el Miércoles, 23 Octubre, 2019 - 09:05 (GMT-4)

El cantante cubano Jacob Forever ha despertado la intriga entre sus seguidores al compartir en sus redes sociales un enigmático mensaje en el que arremete contra quienes llama una "partía de envidiosos".

"Como dice Kiko, hablamos sin hablar. Con el flow y estrella se nace, partía de envidiosos, hablen menos y hagan más, que los hombres no hablan tanto, nos cogemos por ahí partía de pencas, ya les contesté a todos ¿ok?, vivan su pedacito de fama y no quiero respuestas a través de redes sociales que esas cosas me dan risa, (REITERO) nos cogemos por ahí. Mi público, los amo, sigo trabajando para ustedes, nos vemos pronto con un palo", expresó el reguetonero.

Aunque no ha especificado a las personas exactas a las que ha dirigido el incendiario mensaje, "El Inmortal" ha comenzado a recibir cientos de mensajes por parte de sus admiradores en los que le brindan su apoyo y le invitan a que olvide a todas aquellas personas que quieran empañar su carrera profesional y su éxito.

"Tú eres estrella, ya tu nombre lo dice, deja que comenten que eso es dolor, envidia, frustración y todo lo malo que podamos llamar mi niño, sigue como vas que usted anda y camina todos los días con la bendición de Dios", "Usted nació para triunfar y deje que hablen los hechos y triunfos, además tu tienes tu público que te ama, te respeta y te sigue" o "Así mismo, si respondes te pones a la par de ellos, que sufran con lo que tú gozas que por algo estás pegado", son varios de los comentarios que le han regalado sus fans.

Por otra parte, como bien comentó Jacob Forever al final de su texto, se encuentra inmerso en la creación de uno de sus nuevos proyectos, la filmación de un videoclip en el que trabaja con su realizador de cabecera, Freddy Loons.

Yosdany Jacob Carmenates, nombre real del artista urbano, ha sido noticia recientemente, aunque no precisamente por la publicación de un contenido de este tipo.

El intérprete de Próspera ha estado en boca de todos tras la publicación de dos imágenes en las que aparecía posando delante de un espejo mostrando su pecho desnudo, dos fotografías que causaron gran revuelo entre sus seguidores por mostrar una escena muy poco inusual en los perfiles del cantante.