Trump cancela las suscripciones de la Casa Blanca a The New York Times y The Washington Post

Publicado el Viernes, 25 Octubre, 2019 - 11:00 (GMT-4)

La mala relación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un sector de la prensa vivió un nuevo capítulo este jueves, cuando se conoció que el dirigente cancela las suscripciones de la Casa Blanca a The New York Times y The Washington Post.

"No renovar las suscripciones en todas las agencias federales será un ahorro significativo de costos: se ahorrarán cientos de miles de dólares de los contribuyentes", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, en un comunicado, que recogió el propio The New York Times.

En este sentido aseguraron que el jueves funcionarios anunciaron que ya no se iban a entregar copias de estos medios.

El lunes, el mandatario ya dejó entrever sus planes durante un entrevista en Fox News, en la que calificó a The New York Times como "un periódico falso".

"Probablemente vamos a terminar eso y The Washington Post. Son falsos", aseguró.

Ninguno de los dos medios ha valorado, hasta el momento, la decisión del dirigente estadounidense.

Por su parte Jonathan Karl, presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, se mostró convencido de que los periodistas de estos medios de comunicación "continuarán haciendo periodismo de calidad, independientemente de si el presidente reconoce que los lee".

"Pretender ignorar el trabajo de una prensa libre no hará que las noticias desaparezcan ni evitará que los reporteros informen al público y responsabilicen a los que están en el poder", señaló.

No está claro cuántos suscriptores tienen el Post y el Times dentro del Gobierno Federal.