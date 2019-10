Diez mil cuentas en dólares se han habilitado en Cuba y solo el 13 por ciento tiene dinero depositado

Publicado el Sábado, 26 Octubre, 2019 - 14:10 (GMT-4)

De las más de 10 mil cuentas que el Banco Metropolitano ha abierto desde el lunes, cuando el gobierno pusiera en práctica las nuevas medidas económicas para la compra en tiendas en divisa, sólo un 13 por ciento tiene saldo.

Las restantes están en cero, según informó a la prensa oficial Marina García Torres, vicepresidenta del Banco Metropolitano.

"Como se ha informado, las nuevas tarjetas son el soporte para comprar artículos en USD en las tiendas habilitadas, presentan las mismas facilidades que las restantes y pueden realizarse transferencias entre tarjetas de un mismo tipo, pero no se recibe bonificación ni interés", aclaró la funcionaria.

Según el Vicepresidente del Banco Metropolitano, Jorge Alba, en "estos primeros días no estuvieron exentos de dificultades puntuales, las que fueron atendidas y se trabaja por un servicio de calidad".

Los bancos Metropolitano, el Popular de Ahorro y de Crédito y Comercio son los encargados de habilitar las cuentas en USD, para la adquisición de productos en los 77 establecimientos comerciales habilitados en el país. Las tiendas comenzarán a funcionar a finales de octubre.

Recientemente, una colaboradora de CiberCuba tuvo la experiencia de abrirse una de estas cuentas y la compartió con nosotros. Quien la atendió la hizo llenar una planilla donde se debe responder si recibes dinero del exterior, quién te lo envía, con cuánta frecuencia y la cantidad aproximada.

No obstante, la mayoría de los cubanos se sienten ajenos a estas medidas o prefieren estar al margen de cualquier acontecimiento.

Estas medidas "no me benefician ni me perjudican. Eso es para quien tenga divisa en el país, yo no las tengo, yo soy un simple trabajador más", dijo un cubano.

Ante las sospechas de una entrada nuevamente del dólar a la economía del país, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, aclaró que "esto no es dolarización de la economía”, sino que "se trata de ir transitando de un mecanismo centralizado en la asignación de divisas en el sistema empresarial a un mecanismo más financiero".