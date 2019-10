"Esto no es dolarización de la economía", aclara el Gobierno cubano

Publicado el Jueves, 17 Octubre, 2019 - 16:05 (GMT-5)

Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, aclaró en el programa Mesa Redonda que "esto no es dolarización de la economía”, refiriéndose a las nuevas medidas económicas que recién anunció el Gobierno de la Isla.

“Se trata de ir transitando de un mecanismo centralizado en la asignación de divisas en el sistema empresarial a un mecanismo más financiero. Por ejemplo, hoy, de los ingresos por exportaciones se asignan divisas para la importación. Esos dólares entran al país y se asignan a la industria. Esto no es dolarización de la economía”, sostuvo.

Añadió también que no se trata de dolarizar la economía, sino de “crear incentivos hacia lo interno del sistema empresarial para ir transitando de mecanismos centralizados en la asignación administrativa a métodos financieros”.

"Mantenemos las dos monedas nacionales: CUC y CUP. Se trata de una venta en USD de determinados productos y en determinados establecimientos”, sostuvo.

Según explicó el titular, a partir de ahora las empresas recibirán los dólares para su reaprovechamiento y a partir de su propia gestión.

“Es cierto que se incorpora otra moneda. Pero no circulará de manera efectiva. No se realizarán transacciones ni operaciones en dólares, sino que se efectuarán mediante el comercio electrónico”.

Aclaró además que el gobierno cubano no tiene "la pretensión de eliminar las monedas nacionales, ni de ampliar la venta en dólares o cualquiera otra divisa en el resto del comercio. La pretensión es captar las divisas y mantenerlas en el país, que lleguen al sistema empresarial de manera centralizada para que esté en capacidad de dar respuesta a una demanda”.

Hace dos días, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa anunció nuevas medidas que pondrán en funcionamiento unas 70 tiendas en todo el país, donde podrá comprarse con dólares, euros, dólares canadienses y otras monedas, excepto con CUC.

“Ante el déficit de la moneda libremente convertible se hizo necesario reducir las compras de equipos electrodomésticos de gama media y alta, lo que propició la importación de esos artículos por personas naturales que viajan al exterior. El dinero que está saliendo del país para adquirir estos productos se estima en cifras significativas, y debemos captarlo", dijo Mesa.

A partir de la semana entrante los cubanos podrán abrir cuentas en divisas convertibles en un grupo de bancos designados por el gobierno: Banco Metropolitano, Banco de Crédito y Comercio, y Banco Popular de Ahorro. Se espera que las operaciones de la red de tiendas comiencen a finales de octubre.

No obstante, ante dichas medidas muchos cubanos no saben qué creer o en qué los beneficia o perjudica como ciudadanos.

"No me benefician ni me perjudican. Eso es para quien tenga divisa en el país, yo no las tengo, yo soy un simple trabajador más", dijo un cubano.