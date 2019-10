Prohíben a cubano residente en Estados Unidos salir de la Isla por accidente de tránsito

Publicado el Lunes, 28 Octubre, 2019 - 11:23 (GMT-4)

Orlando Enrique Ávalos viajó a Cuba por un problema familiar y ahora, según relató a CiberCuba, no puede salir de la Isla por un accidente de tránsito.

El siniestro se produjo el pasado 10 de octubre a las 9:00 p.m. cuando se dirigía a Cienfuegos con dos familiares a llevar dinero a una amistad. "En una curva que no tiene iluminación, ni señalizaciones, apareció un bulto que esquivé, lo que provocó que perdiera el control del auto y me impactara contra una casa sin causar daños", explicó.

Este bulto era un ciclista que, según Orlando, se encontraba bajo los efectos del alcohol. "Del que iba en bici no tenemos foto. Iba borracho, fue el causante del accidente y se encuentra en perfecto estado de salud", afirmó.

Enrique Ávalos lamentó, que aunque el seguro asumió todos los daños causados, no le autorizaron a volar. "Las regulaciones que me pusieron fue restricción de salida del país pero no me dieron ningún documento oficial", aseguró.

"Tampoco nadie habla de 200 dólares que no aparecieron, ni la llave del carro, ni una memoria USB. Nadie sabe dar respuesta de esto, ni de la pérdida de un reloj de mi primo, que iba en la parte trasera del auto y que se partió el pie", denunció.

En cualquier caso el accidente fue la culminación de una serie de problemas que comenzaron nada más llegar al territorio cubano. Este ciudadano alquiló un vehículo que al segundo día tuvo un problema en una rueda.

"Se le reventó una goma en la salida de Santo Domingo (Villa Clara) y yo puse la rueda de repuesto. Llegando a Santa Clara fui al taller y me enviaron a la calle Tristá para cambiar la goma. Me cambiaron la goma reventada, pero no la de repuesto", dijo.

Al día siguiente explicó que el auto tenía el radiador suelto, lo que le obligó a acudir de nuevo al taller. Allí se solicitó la presencia de un inspector de la empresa de alquiler. "Este hombre junto al jefe de taller decidieron que ese auto no podía continuar circulando así. Me enviaron a dónde lo había rentado para que me hicieron un cambio de vehículo", aseguró.

Cuando llegó Enrique se encontró que no había ningún carro disponible. "El radiador que estaba suelto lo volvieron a sujetar con alambre y me lo entregaron de nuevo", añadió.

Enrique quiere regresar a Estados Unidos y dejar atrás lo que considera una actuación "arbitraria" y una "nueva injusticia de la policía cubana".