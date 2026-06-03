Concluye evacuación de los 900 pasajeros del tren descarrilado en Las Tunas

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La evacuación de los 900 pasajeros del tren número 13 Santiago-La Habana, descarrilado cerca de la medianoche del martes en el kilómetro 669 de la vía central, próximo al poblado de Omaja, en la provincia de Las Tunas, concluyó este miércoles, según informó el Periódico 26.

El descarrilamiento ocurrió a las 21:16 horas del martes, en las cercanías de la terminal del poblado de Omaja, municipio Majibacoa, al este de la provincia. No se reportaron lesionados ni víctimas fatales entre los pasajeros ni la tripulación.

Los 900 pasajeros fueron evacuados en ómnibus con la colaboración de la provincia de Holguín y continúan su traslado hacia diferentes destinos en el centro y occidente del país.

También fueron trasladados los 23 pasajeros que esperaban abordar el tren en la estación central de Las Tunas, quienes recibieron atención durante toda la noche por parte de directivos del Ministerio de Transporte.

Personal de salud del municipio de Majibacoa, con asesoramiento de la Dirección Provincial de Salud Pública, brindó atención médica permanente a los viajeros.

La gobernadora de Las Tunas, Yelenis Tornet Menéndez, confirmó este miércoles por la mañana que «desde la madrugada del 3 de junio de 2026 iniciaron las operaciones de traslado».

Por su parte, Reynaldo Reyes Silva, delegado del Ministerio de Transporte en el territorio, confirmó que «tanto pasajeros como tripulación recibieron atención continua».

Las máximas autoridades de la provincia y la dirección del Ministerio de Transporte se personaron en el lugar para supervisar la operación de transbordo.

El accidente se inscribe en un patrón sostenido de descarrilamientos en la red ferroviaria cubana.

Las Tunas ha sido escenario de al menos tres de estos incidentes en menos de dos años: en Jobabo en agosto de 2024, en Bartle en octubre de 2025 con 577 pasajeros a bordo y ahora en Omaja.

El propio tren Santiago-La Habana acumula incidentes recientes: quedó varado en Camagüey en enero de 2026 y de nuevo en febrero de 2026, presuntamente porque la locomotora estaba en el taller.

En mayo de 2025, el tren Holguín-La Habana se descarriló en Camagüey y dejó 18 heridos sin fallecidos, en uno de los accidentes más graves del período reciente.

Las causas estructurales son bien documentadas: el 67% de las vías férreas cubanas requiere mantenimiento, se necesitan entre 60,000 y 80,000 traviesas de hormigón al año pero solo se financian unas 15,000, y apenas operan entre 12 y 14 locomotoras de gran porte de las 34 necesarias.

Ferrocarriles de Cuba registró 20 afectaciones a la seguridad ferroviaria en 2024 y al menos nueve en 2025, atribuidas a ganado suelto en las vías, deficiencias técnicas en la infraestructura y negligencias operacionales, reflejo del colapso acumulado tras décadas de dictadura y ausencia de inversión real en el sistema de transporte.