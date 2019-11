Carlucho: "Quitar residencia no nos va a dar la libertad de Cuba"

Publicado el Viernes, 1 Noviembre, 2019 - 21:13 (GMT-4)

El presentador cubano José Carlucho explotó durante su show de este viernes con el tema de las nuevas campañas que se han estado creando en las redes para quitarles la residencia estadounidense a los artistas cubanos que han mostrado simpatía con el Gobierno cubano, participado en algún acto o evento oficialista o que se niegan a hablar de política mientras están en Estados Unidos.

"Yo no vine aquí para fajarme con los reguetoneros porque los reguetoneros no deciden la libertad de Cuba. Eso es un cuento. Quita el Cubatonazo y no va a pasar nada en Cuba, eso es mentira. Yo no vine aquí a quitarle la residencia a nadie porque la residencia de nadie es la libertad de Cuba", dijo visiblemente alterado.

"La libertad de Cuba es acabar con la dictadura, con Raúl, con Díaz-Canel", sostuvo el presentador, que señaló que "entre las dos orillas hay tremendo business".

"Esto es un pacto entre los dos gobiernos. No se engañen. Cuéntenle esta historia a los exiliados que tienen 60 años. Nosotros somos los que sufrimos de las dos orillas. A nosotros nos mandaron para mantener a esa gente allá, y jugaron con nuestros sentimientos y nos robaron valores que les siguen robando a la gente allá", expresó.

Carlucho también cuestionó que ahora se le dé el título de comunista a alguien simplemente por mandarle una recarga a su familia, enviarles dinero o visitarlos en Cuba, porque eso nos hace iguales a los que prohibían y obligaban del otro lado.

"Nos mandaron para la plaza el 1ro de Mayo y si no íbamos nos sacaban de la universidad (...) si teníamos una creencia entonces no podíamos estar en la universidad, si te gustaba un tipo del mismo sexo entonces tampoco podíamos. Toda la vida nos han tenido en la mitad de todo y ahora, ¿vamos a dejar que nos pongan en la mitad de todo también? Yo no vine a este país para eso", aseguró.

Yo vine aquí para hacer cosas serias por la libertad de Cuba, usar una plataforma para denunciar abusos, atropellos, maltrato, crimen, encarcelamientos", puntualizó.