Carlucho no se queda callado y opina sobre los problemas legales que sacuden a América Tevé

El conocido comediante y presentador cubano José Pérez Córdoba, conocido como Carlucho, ha reaccionado públicamente a la controversia legal que envuelve a América Tevé, un canal del cual fue despedido en 2019, tras 17 años de trabajo.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Carlucho expresó su sentir con un mensaje que ha generado múltiples reacciones entre sus seguidores.

En su declaración, Carlucho afirmó que "podría escribir muchas cosas sobre este suceso, si en mí aún viviera un Carlucho que ya no está. Hoy desde este ser humano que soy lo único que tengo que alegar sobre este triste acontecimiento es que lo siento, lo siento por los televidentes que aún tenía el canal y lo siento por los trabajadores que han quedado sin empleo".

El presentador dejó claro que no tiene intención de dar explicaciones sobre lo sucedido y pidió a sus seguidores que no lo involucren en la polémica. "Les pido que no me envíen ningún tipo de mensaje pidiéndome explicaciones, porque yo no tengo nada que explicar. No me conviden al odio, porque ya de odio hace mucho que estoy curado".

Carlucho también compartió una reflexión sobre su etapa actual de vida, destacando que ha encontrado una manera de vivir en paz consigo mismo. "En esta etapa de mi vida, gracias a Dios, encontré una forma de vivir y sobrevivir que es muy saludable para mi alma y mi espíritu, así que si alguna frase tengo es esta: Lo lamento".

Cerró su mensaje con un pensamiento cargado de serenidad. "Qué paz, la de ir por la vida, mirando todos sus colores y saber que envejeciste pero también creciste. Cuando eres capaz de sentir: Que aún para el cruel… puedes cultivar rosas blancas".

Este mensaje llega en un momento crítico para América TeVé, que recientemente cesó sus transmisiones tras una orden judicial derivada de un prolongado litigio legal. El conflicto, que se remonta a la declaración de bancarrota del grupo en 2019, culminó con el desalojo del edificio en Hialeah Gardens y el despido masivo de su personal.

Sin embargo, en un comunicado reciente publicado en el sitio oficial de América Tevé, Carlos Vasallo, presidente y CEO de América CV Network, ha salido al paso de las especulaciones y ha afirmado que el canal "no está cerrado", y que se encuentra en un "proceso de reestructuración". Vasallo destacó que "el canal continuará transmitiendo su señal y contenido a través de diferentes plataformas", buscando adaptarse a los desafíos actuales del mercado.

Vasallo también aprovechó para criticar lo que considera una campaña de desinformación en torno al futuro de América Tevé y reafirmó su compromiso con la empresa y sus trabajadores. Este mensaje contrasta directamente con las percepciones de muchos, quienes han visto el cierre del canal como una señal de crisis irreversible.

La decisión del despido de Carlucho en 2019, tras 17 años en la cadena, generó controversia y apoyo público hacia él. Posteriormente, enfrentó una demanda por parte de la empresa por presunto fraude, la cual fue resuelta en 2022 mediante un acuerdo entre ambas partes.

Actualmente, Carlucho ha iniciado una nueva etapa en su carrera profesional. El presentador se ha trasladado a Europa, donde ha asumido el rol de corresponsal para el medio digital Vida TV, una plataforma que le permite explorar una nueva faceta como reportero internacional.

Carlucho ha compartido su entusiasmo por esta nueva oportunidad, señalando que su trabajo como corresponsal en Europa le permitirá acercarse a las realidades del continente y compartir historias de interés para su audiencia. Esta nueva etapa representa un cambio significativo en su trayectoria, alejándose del formato tradicional de entretenimiento que caracterizó su carrera en Miami.

