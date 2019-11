Proceso de juicio político no afecta popularidad de Trump, según encuesta

Publicado el Sábado, 2 Noviembre, 2019 - 09:33 (GMT-4)

A pesar de que el presidente Trump se encuentra envuelto en una investigación de juicio político llevada a cabo por la Cámara de Representantes, su nivel de aprobación se mantiene inmutable, fundamentalmente entre republicanos.

Una encuesta llevada a cabo por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra los resultados que, aunque no son desfavorables para el mandatario norteamericano, tiene algunas cifras que pudieran resultar alarmantes para su administración.

El estudio revela que el 61% dice que “Trump tiene poco o ningún respeto por las instituciones y tradiciones democráticas, un asunto en el centro de la pesquisa de juicio político enfocada en parte sobre si solicitó ayuda de un gobierno extranjero para ganancias políticas personales”.

Sin embargo el 85% de los republicanos se mantiene fiel a Trump y aprueban su gestión mientras que el 7% de los demócratas tiene una imagen positiva de Trump como presidente.

“Los demócratas no dejan que el presidente haga su trabajo”, dijo Robert Little, un republicano de 73 años de Kannapolis, Carolina del Norte entrevistado por AP.

“Desde que ha estado en el cargo, ha hecho muchas cosas buenas por Estados Unidos, pero la única agenda de los demócratas es librarse de Trump”, asegura.

Estos resultados muestra la brecha que existe en las opiniones entre las dos fuerzas políticas norteamericanas: republicanos y demócratas.

AP señala que el camino a la presidencia a través de una reelección pudiera depender de conseguir una participación mayor de su base y no ganar nuevos votantes que le apoyen.

Para Trump la economía sigue siendo el aspecto más positivo de su gestión, según la encuesta, ya que el 54% de los estadounidenses aprueba el modo en que maneja este tema, incluyendo una cuarta parte de los demócratas.

Aun así los economistas señalan que el tema de las relaciones económicas Estados Unidos-China puede resultar un riesgo para el país, ya que el 55% de los encuestados desaprueba el manejo de la situación así como el manejo de las negociaciones comerciales con otros países.