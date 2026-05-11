Así celebraron el Día de las Madres los famosos cubanos: fotos, lágrimas y mensajes que emocionaron las redes

El Día de las Madres volvió a convertir este domingo las redes sociales en una auténtica montaña rusa de emociones. Artistas, influencers y figuras del entretenimiento cubano llenaron Instagram y TikTok de fotos familiares, videos tiernos, mensajes cargados de amor y dedicatorias que derritieron a más de un seguidor.

Como cada año, la fecha sacó el lado más sentimental de muchos famosos cubanos, especialmente entre quienes viven lejos de sus familias y aprovecharon el día para recordar, agradecer y celebrar a las mujeres más importantes de sus vidas. Entre flores, abrazos, recuerdos y alguna que otra lágrima, las publicaciones no tardaron en hacerse virales.

Desde mensajes divertidos hasta homenajes profundamente emotivos, las celebridades cubanas compartieron momentos muy personales que conectaron rápidamente con miles de seguidores, convirtiendo el Día de las Madres en una de las jornadas más activas y sentimentales del año en redes sociales.

Rachel Arderi y Bebeshito

Thalía

Nayer

Amanda Sanz

Alexander Delgado

Kuki Delgado

Camila Arteche

El Micha

Captura de Instagram / El Micha

La Diosa

Yotuel

Pollito Tropical

Zurdo MC

Amanda Camaraza