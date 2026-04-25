Camila Arteche rompe en llanto al recordar las palabras de su abuela al salir de Cuba

La actriz y presentadora cubana Camila Arteche se quebró en llanto al recordar lo que le dijeron su madre y su abuela cuando tomó la decisión de emigrar de Cuba.

Camila compartió en sus redes sociales un fragmento de una entrevista con A Casa Abierta. El video se titula: "¿Qué me dijeron mi madre y mi abuela cuando decidí emigrar?".

"Mi abuela es la mujer con más fortaleza que yo he conocido, y con mucha sabiduría. Recuerdo que yo me estaba muriendo cuando me fui, pero ella estuvo dura hasta el final. Me da un abrazo y me dice: Me va a doler mucho, pero me duele más que te quedes en este país de mierda".

La publicación desató una ola de reacciones entre sus seguidores, muchos de ellos cubanos que se identificaron de inmediato con el dolor de la separación familiar que implica dejar la isla.

Los comentarios reflejan la profunda resonancia emocional del video. "Cuánta razón tenía tu abuela", escribieron varios usuarios, en alusión a palabras que tocaron fibras muy sensibles entre la comunidad cubana en el exterior.

El vínculo de Camila con su abuela tiene antecedentes documentados, y ha sido una constante en su vida pública desde hace años.

En una ocasión, la actriz logró cumplir el sueño de su abuela llevándola al Estadio Latinoamericano, un momento que también emocionó profundamente a sus seguidores.

Egresada de la Escuela Nacional de Artes de Cuba, Camila construyó una sólida carrera artística antes de emigrar, y su trayectoria continuó creciendo fuera de la isla.

Tras establecerse en el exterior, debutó en Telemundo con el personaje de Verónica en la telenovela Juego de Mentiras, consolidándose como una de las figuras cubanas más reconocidas en los medios hispanos.

Más allá de su carrera, Camila también ha demostrado su compromiso con quienes la rodean. Recientemente llamó la atención por impulsar una campaña solidaria para su prima Christine Barzaga, mostrando una vez más el peso que la familia tiene en su vida.