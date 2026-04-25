Camila Arteche rompe en llanto al recordar las palabras de su abuela al salir de Cuba

La actriz y presentadora cubana Camila Arteche se quebró en llanto al recordar lo que le dijeron su madre y su abuela cuando tomó la decisión de emigrar de Cuba.
Camila compartió en sus redes sociales un fragmento de una entrevista con A Casa Abierta. El video se titula: "¿Qué me dijeron mi madre y mi abuela cuando decidí emigrar?".
"Mi abuela es la mujer con más fortaleza que yo he conocido, y con mucha sabiduría. Recuerdo que yo me estaba muriendo cuando me fui, pero ella estuvo dura hasta el final. Me da un abrazo y me dice: Me va a doler mucho, pero me duele más que te quedes en este país de mierda".
La publicación desató una ola de reacciones entre sus seguidores, muchos de ellos cubanos que se identificaron de inmediato con el dolor de la separación familiar que implica dejar la isla.
Los comentarios reflejan la profunda resonancia emocional del video. "Cuánta razón tenía tu abuela", escribieron varios usuarios, en alusión a palabras que tocaron fibras muy sensibles entre la comunidad cubana en el exterior.
El vínculo de Camila con su abuela tiene antecedentes documentados, y ha sido una constante en su vida pública desde hace años.
En una ocasión, la actriz logró cumplir el sueño de su abuela llevándola al Estadio Latinoamericano, un momento que también emocionó profundamente a sus seguidores.
Egresada de la Escuela Nacional de Artes de Cuba, Camila construyó una sólida carrera artística antes de emigrar, y su trayectoria continuó creciendo fuera de la isla.
Tras establecerse en el exterior, debutó en Telemundo con el personaje de Verónica en la telenovela Juego de Mentiras, consolidándose como una de las figuras cubanas más reconocidas en los medios hispanos.
Más allá de su carrera, Camila también ha demostrado su compromiso con quienes la rodean. Recientemente llamó la atención por impulsar una campaña solidaria para su prima Christine Barzaga, mostrando una vez más el peso que la familia tiene en su vida.
Preguntas frecuentes sobre Camila Arteche y su experiencia migratoria
CiberCuba te lo explica:
¿Qué motivó a Camila Arteche a emigrar de Cuba?
Camila Arteche decidió emigrar de Cuba en busca de mejores oportunidades personales y profesionales. Según compartió, su abuela le expresó su dolor por su partida, pero también su preocupación por el futuro que tendría si se quedaba en el país. Esta decisión refleja el deseo de muchos cubanos de encontrar un lugar donde puedan prosperar fuera de las limitaciones impuestas por el régimen cubano.
¿Cómo ha impactado la separación familiar a Camila Arteche?
La separación familiar ha sido una experiencia emocionalmente intensa para Camila Arteche. Al recordar las palabras de su abuela, la actriz se mostró visiblemente conmovida, reflejando el dolor de dejar atrás a sus seres queridos. Esta experiencia es compartida por muchos migrantes cubanos que enfrentan la difícil decisión de partir hacia un futuro incierto, dejando a su familia en la isla.
¿Qué acciones solidarias ha emprendido Camila Arteche desde el exterior?
Camila Arteche ha demostrado su compromiso con su familia y comunidad a través de campañas solidarias. Recientemente, ha impulsado una campaña para recaudar fondos para su prima Christine Barzaga, quien enfrenta un cáncer avanzado. Esta acción resalta su deseo de apoyar a sus seres queridos y utilizar su plataforma para ayudar a otros en situaciones similares.
¿Cómo ha sido la carrera de Camila Arteche fuera de Cuba?
Camila Arteche ha logrado establecerse exitosamente en la industria del entretenimiento fuera de Cuba. Desde su llegada al extranjero, ha debutado en Telemundo con el personaje de Verónica en la telenovela "Juego de Mentiras", consolidándose como una figura destacada en los medios hispanos. Su trayectoria muestra su capacidad de adaptación y crecimiento profesional en un nuevo entorno.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.