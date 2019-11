Radio Martí despide al actor y conductor cubano Gilberto Reyes

Publicado el Martes, 5 Noviembre, 2019 - 15:56 (GMT-4)

El actor cubano Gilberto Reyes fue despedido de la emisora Radio Televisión Martí, según lo confirmó en las redes sociales.

"Hasta ahora no había dicho nada, pero no puedo permitir que se mienta. Yo no decidí dejar Radio Martí", dijo Reyes este martes en una publicación en Facebook.

"Si debí avisarle a los que viven de los profesionales en la emisora con una semana de antelación, está bien, lo asumo. Pero no MIENTAN, la emisora no paga por el amor que le puse, y que muchos de los que trabajan allí con miedo, le ponen a ese proyecto y sobre todo a los cubanos dentro de Cuba. Nunca digas que yo “nunca más entraré en esa emisora”, la soberbia no va con alguien que vive del dinero de nosotros, que no es dueño del sueño con que surgió RADIO MARTÍ", apuntó el artista.

Aunque el actor no especificó cuáles fueron los motivos del despido, el director cubano de cine y televisión, Lilo Vilaplana, lo achaca a su trabajo en su filme "Plantados", que cuenta la historia de los presos políticos cubanos que se “plantaron” en las cárceles donde cumplían sus sentencias y se negaron a cumplir las órdenes de las autoridades del régimen.

"Me parece un disparate que Radio Martí despida a Gilberto Reyes, por estar trabajando en una película que está contando la historia de los PLANTADOS. ¿No tenemos los mismos objetivos? Denunciar al régimen castrista", escribió Vilaplana en la misma red social.

"De verdad no entiendo el proceder de los involucrados en esta decisión. Desde Cuba la audiencia reclama a Gilberto Reyes en El Revoltillo. Mi solidaridad con mi amigo Gilbert", agregó.

En Radio Martí, Reyes conducía el programa matutino "El Revoltillo", cuyo objetivo era "unir a los cubanos de dentro y fuera de la isla".

A pesar de las especulaciones, no hay una razón oficial sobre el despido del actor. No obstante, la causa podría atribuirse a una reciente oleada de despidos por ajustes presupuestarios del nuevo director interino, Emilio Vázquez, quien sustituyó al anterior director de la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB), Tomás Regalado, el pasado septiembre.

Al menos dos fuentes consultadas por CiberCuba entre los empleados de la emisora coincidieron en que la salida de Reyes se debió a su determinación de tomar varias semanas de vacaciones en noviembre para participar en los rodajes del filme de Vilaplana.

"El tiene un programa diario y el horno de [Radio] Martí no está para galleticas en estos momentos", dijo una fuente que pidió anonimato. "Creo que se apresuró en su decisión y la dirección le dijo que había terminado su contrato".

Reyes, de 64 años, no era empleado federal fijo de Radio Televisión Martí, sino que trabajaba mediante contratación, como lo hacen unos 70 periodistas y técnicos que laboran en el lugar. Estaba sujeto a un cotrato de 20 horas semanales. El actor tvo una destacada carrera como actor de teatro y cine en Cuba antes de radicarse en Estados Unidos en 1993.

La emisora, que se ha visto envuelta en una avalancha de escándalos y auditorías federales durante el último año, tiene un presupuesto anual de $29 años, pero aún no se ha definido el monto con que funcionará en el presente año fiscal 2020. El Congreso ha propuesto reducir el presupuesto de la operación a unos $15 millones, lo que obligaría a Radio Televisión Martí a recortar drásticamente la plantilla de sus empleados y despedir a la casi totalidad de los contratistas.