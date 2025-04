“Es extraño volver a casa”: Palabras de Ernesto Borges tras 28 años en una cárcel en Cuba

Vídeos relacionados:

Ernesto Borges Pérez, uno de los presos políticos cubanos más emblemáticos de las últimas décadas, fue liberado este jueves 24 de abril tras cumplir una condena de 28 años en el Combinado del Este, la prisión de mayor rigor en Cuba.

En conversación con Martí Noticias, medio que ha seguido de cerca su caso, Borges expresó sus primeras impresiones tras recuperar la libertad. “Me siento muy emocionado, me siento alegre y también me siento un poco extraño de estar en mi casa después de tantos años. Hoy me siento así, una mezcla de alegría con euforia, es extraño”.

El exprisionero político, de 59 años, agradeció profundamente el acompañamiento que recibió durante su prolongado encierro. Reconoció el papel de la Iglesia Católica en Cuba, el Vaticano, y en particular la labor del periodista Amado Gil y el equipo de Radio Martí, que continuaron informando sobre su situación a pesar de la censura y las interferencias. “Gracias por no olvidarse de nosotros”, dijo.

Borges aprovechó la entrevista para enviar un mensaje de agradecimiento a los cubanos dentro y fuera de la isla que han mostrado solidaridad con los presos políticos. “Mi eterna gratitud para los cubanos que están sensibilizados con la realidad, que no esquivan la mirada y que asumen la realidad con valor y con dignidad”, expresó.

Detenido el 17 de julio de 1998 a los 32 años, cuando ostentaba el grado de capitán y se desempeñaba como analista de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior (MININT), Borges fue acusado de intentar entregar información secreta a Estados Unidos. Fue juzgado por espionaje en grado de tentativa y sentenciado a 30 años de prisión, una condena que él mismo calificó como “excesiva”.

“Realmente mi delito fue un espionaje en grado de tentativa, y me condenaron a 30 años como si me hubieran pedido una pena de muerte y me la hubieran conmutado", declaró.

Durante casi tres décadas en prisión, su caso fue denunciado por organizaciones de derechos humanos, familiares y activistas, quienes alertaron sobre condiciones inhumanas, falta de atención médica y violaciones sistemáticas a sus derechos como prisionero. A pesar de figurar en múltiples listas de presos políticos, nunca fue incluido en los procesos de excarcelaciones del régimen.

Consultado sobre el mensaje que enviaría al régimen cubano, Borges fue claro. “Ojalá que escucharan a la población cubana, al pueblo de Cuba. Ojalá entendieran que es preciso dialogar con los que piensan diferente dentro y fuera de Cuba (...) Te voy a ser sincero, lo veo un poco difícil”, apuntó a Radio Martí.

Conmovido, concluyó con una reflexión sobre el futuro del país. “Yo soy un hombre que cree en Dios, un hombre que ama a Cuba y a mí me parece que las personas que con honestidad amen a Cuba deberían anteponer, ante sus intereses personales y de grupo, el bienestar de un pueblo entero que está padeciendo tanto. Yo quisiera que Dios les tocara el corazón y quisiera tener un proceso de transición que fuera lo menos traumático posible”.

La liberación de Ernesto Borges representa un nuevo capítulo en la lucha por los derechos humanos en Cuba, y su voz, libre al fin, resuena como testimonio de resistencia y esperanza.

