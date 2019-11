Estrenarán en Nueva York documental sobre banda de rock cubana

Publicado el Martes, 5 Noviembre, 2019 - 16:43 (GMT-4)

Los últimos frikis, documental sobre Zeus, una de las bandas más emblemáticas del heavy metal en Cuba, que sufrió en carne propia la intolerancia hacia el género en momentos de mayor persecución a sus seguidores en la Isla, será estrenado el próximo 10 de noviembre en el SVA Theatre de la ciudad de Nueva York.

Si bien hoy Zeus es un grupo aceptado por el régimen comunista cubano y está amparado por la agencia de rock que pertenece al Ministerio de Cultura en la Isla, durante los años 80 el rock era considerado una amenaza capitalista que invitaba a imitar patrones extranjerizantes, por lo que como represalia, se volvió habitual poner tras las rejas a sus seguidores solo por la imagen que presentaban.

En esa época, incluso Diony Arce, líder y vocalista de la banda, pasó un tiempo en prisión, según informa la revista Rolling Stone, que también compartió el teaser del documental dirigido por el estadounidense Nicholas Brennan, quien llegó a pasar 10 años junto con Zeus para su realización.

"Nos odiaban porque éramos algo diferente", se le escucha decir a uno de los miembros del grupo en la película. “Pero aquí estamos. Somos los últimos frikis de La Habana ". El material, según Rolling Stone, intenta hacer un recorrido por esa especie de lucha mediante la cual el grupo gana su lugar en la cultura cubana.

Todo en una época donde “el mundo exterior comienza a filtrarse y una generación más joven adopta diferentes estilos de música”, comenta el artículo.

El documental cuenta con una partitura de Dave Lombardo, el baterista cubanoamericano y cofundador de la famosa banda californiana de trash metal, Slayer. "Siempre quise grabar una película. Ha sido un objetivo mío desde hace muchos años", dijo el músico en un comunicado.

“Nick me contó su visión para este documental, la historia me intrigó de inmediato porque podría haber sido la mía. Cuando me pidió que marcara la película, no dudé en aceptar. No podría haber sido una combinación más perfecta para mi debut en una nueva forma de expresión musical. He estado en el camino de hacer música exclusivamente para mí y varias bandas durante 37 años. Esto es para la gente de mi lugar de nacimiento. Esto es para mi sangre y para la curación”, expresó.

Por su lado, el realizador Brennan destacó que se trataba de una “colaboración transfronteriza entre cineastas, músicos y artistas cubanos y estadounidenses que han trabajado juntos durante la última década para compartir esta historia inaudita de Cuba con el mundo. Es un ejemplo importante para nuestros tiempos actuales de cómo la colaboración y la amistad pueden superar nuestras diferencias políticas”.

El rock, un género que a menudo trata asuntos polémicos, como política, religión o sexo, tiene una historia de marginación y hostigamiento en la Isla. Tal vez uno de los casos más conocidos sea el del grupo Porno para Ricardo (PPR), que tiene prohibido presentarse en los escenarios de su país.

La banda Tendencia, fundada en 1994 y que para nada muestra la línea opositora de PPR, tuvo que esperar 11 años para que un sello cubano, el de la EGREM, lanzara su segundo álbum, “Rebeldes”, el anterior tuvo que producirlo una compañía alemana.

A finales de la década de los 80 y principios de los 90, en medio de una aguda crisis económica que azotaba al país, varios “frikis”, como se les conoce a los seguidores del rock, se infectaron intencionalmente con VIH para lograr acceder a los sanatorios donde ingresaban a los enfermos de SIDA. Allí tenían garantizado al menos un plato de comida y un lugar conde dormir.