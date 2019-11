El fin de año de Miami a La Habana por casi $2,000 dólares, ¿chiste o sorpresa?

Publicado el Martes, 5 Noviembre, 2019 - 17:29 (GMT-4)

Tengo la sensación de que American Airlines, Delta, y todas las aerolíneas estadounidenses que todavía a partir del 10 de diciembre seguirán volando a La Habana, únicamente a La Habana dentro de todo el país, se han puesto de acuerdo para hacernos pagar a los cubanos de Miami por una prohibición que les ha rajado los bolsillos en dos.

Eso, o de repente se descubrió una ruta para ir de Miami a La Habana pasando por Islas Seychelles, con escala en el Principado de Mónaco y barra abierta en las dunas de Abu Dabi, y nos dan la sorpresa una vez que despega el avión. Ahí yo entendería los casi dos mil dólares que a partir de hoy 5 de noviembre cuesta un pasaje a la capital cubana para pasar el fin de año en familia.

American Airlines ha lanzado la golosina: $1,835 por una hora de vuelo ida, una hora de vuelo a la vuelta, desde el día 26 de diciembre hasta el 2 de enero. Una fecha indudablemente conveniente para muchos que reciben días feriados entre Navidad y Año Nuevo, y que planean festejar la llegada del 2020 con su familia al otro lado del Estrecho de la Florida.

Roundtrip por American Airlines (ida 26 de diciembre, vuelta 2 de enero)

Delta Airlines ofrece la mitad en cuanto costo, pero menos de la mitad en cantidad de vuelos. Si usted se lanza contra la oferta de Delta, para la misma fecha, deberá desembolsar la “módica suma” de $1,084.15 por cualquiera de sus dos vuelos, a las 9 de la mañana o las 7 y media de la noche.

Estamos hablando de cifras récord.

Hace 24 horas acá mismo en CiberCuba revelamos las tarifas con las que American nos obsequia a los cubanos por Navidad: $1,541 dólares si usted decide aprovechar sus días feriados para volar a La Habana, entre el 24 y el 29 de diciembre.

Se trata de un aumento que triplica las tarifas ya escandalosas de años anteriores: durante 2017 y 2018 un pasaje en Navidad costaba, según cifras públicas de la propia compañía American, entre $504 y $625.

Algo me dice que el planeta nos ha ensanchado las distancias y nosotros, envueltos en la vorágine miamense del día a día, no nos dimos cuenta. Las míseras 90 millas que siempre nos separaron de La Habana se convirtieron en la vuelta al mundo en 80 días, y solo lo notamos ahora, luego de la prohibición que entra en vigor el próximo 10 de diciembre, cuando ningún vuelo directo aterrice en las provincias cubanas.

Digámoslo bajito, aquí entre nosotros: es un abuso. ¿Verdad que sí? Es una aberración. Y que nadie intente explicarme pajas conceptuales o tarifas especiales. Es como intentar convencerme de que aquel stand de Apple para colocar sus laptops, en efecto debía costar $1,500 dólares. No pierdas el tiempo hablándome de materiales, acabados, impuestos o babas alegóricas: es un precio de risa.

Como lo serían estos de Navidades y Fin de Año, si esa risa no llevara de fondo una amargura imposible de ocultar: cubanos que en Miami se parten lomos y pezuñas trabajando como bestias, ahorrando sus dineros, los suyos, los que nadie les regaló y nadie tiene derecho a cuestionar en qué los gastan, y que de repente saben que no, no hay manera de que puedan volar a reencontrarse con los suyos a finales de Diciembre, el mes más festivo de todos, porque los precios son sencillamente grotescos.

Siempre supimos que esta iba a ser la consecuencia inmediata de una prohibición que, todavía hasta el momento, no ha tocado a los vuelos charters ni con el pétalo de una rosa. Vuelos que, por supuesto, también subirán estrafalariamente de precios.

No somos émulos del desaparecido Walter Mercado: nos alcanza con sentido común y una noción mínima sobre las leyes del mercado. En consecuencia, es de esperar que si American cobra $1,835 por un pasaje ida y vuelta para el fin de año, ¿los vuelos charters mantendrán sus ofertas de $250 dólares? Algo me sugiere que no.

Yo he mirado el compendio de impuestos aeroportuarios, pequeñas sumas, costos agregados, para estos pasajes. Y no me convencen. Porque solo se hacen públicos los $25 de impuesto aeroportuario cubano, los $25 de seguro de salud que Cuba impone, y otros fees que van entre los $6.50 hasta $37.20 por cuenta de Estados Unidos. Pero el precio nace en $1,720.00 por pasajero, y ahí se va a bolina toda lógica y todo entendimiento.

Yo pediría a nuestros políticos locales una mínima investigación al respecto. Yo les pediría un mínimo interés por saber qué se esconde detrás de semejante barbaridad. Pero no lo hago porque si bien no tengo $1,835 dólares para volar a La Habana, tampoco tengo tiempo que perder: si los representantes cubanoamericanos no se han dado por enterados, siquiera, de las restricciones a entradas de cubanos a Estados Unidos, y no se pronuncian ni a favor ni en contra, ya me dirán sobre el precio de los pasajes en avión.

Pero a American, a Delta, a todos estos emporios que son muy nobles y responden a los intereses de sus clientes, aquí entre nosotros, bajito: díganme la verdad, esto es para joder y hacernos pagar, ¿verdad?