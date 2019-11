Yoel Romero a Israel Adesanya: "¿Por qué me llamas y ahora huyes?"

Publicado el Miércoles, 6 Noviembre, 2019 - 13:29 (GMT-4)

El luchador cubano Yoel Romero insinuó que Israel Adesanya, monarca absoluto de las 185 libras y a quien la UFC le está buscando rival tras la lesión de Paulo Costa, está evitando un enfrentamiento con él.

"Hola Adesanya, ¿por qué me llamas y ahora te escapas?. "Soy musculoso, ¿soy algo así?. Pelea", aseguró Romero en un vídeo que publicó en su perfil de Instagram.

"Llama a Dana White (presidente de la UFC) y di: 'Dame la maldita cita'. Eso es todo", concluyó.

De esta forma retó a Adesanya, aunque White dijo a la prensa que el luchador cubano necesitará conseguir otra victoria antes de obtener una oportunidad por el título contra el nigeriano.

Romero ha ganado fuerza entre los posibles desafiadores al título de Adesanya. Otro de los candidatos es Jared Cannonier, actualmente en el puesto número 4 con 185 libras y solo un lugar por detrás del luchador cubano.

El pasado 30 de octubre el luchador caribeño compartió otro vídeo en la citada red social invitando al "The Last Stylebender" a que fijara una fecha para la pelea.

"Oye, Israel, ¿por qué dices que me vas a ver pronto? ¿por qué dices, ‘te voy a ver pronto, chico’? No, no, no, no. No necesitas decir algo así. Dame la maldita fecha. Dame la maldita fecha. Dile a Dana (White) la maldita fecha, ¿está bien?", dijo en aquella ocasión.

Yoel Romero Palacio (1977) ha sido campeón mundial de lucha libre y ha obtenido la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.