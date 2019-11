Gloria Estefan rechazó oferta de Jay-Z para actuar en el Super Bowl 2020

Publicado el Martes, 5 Noviembre, 2019 - 20:10 (GMT-4)

Ante los rumores de por qué Gloria Estefan o Pitbull no serían los artistas que se presentarían en el entretiempo del Super Bowl 2020 en Miami, ciudad de la que ambos artistas son representantes, la cubana ha dejado claro que sí fue consultada, pero que rechazó la oferta.

El rapero estadounidense Jay-Z, quien es el encargado de la parte musical del importante evento deportivo, llamó a Emilio Estefan para avisarle que viajaría a Miami para comenzar a organizar el espectáculo y le preguntó si Gloria estaría interesada en hacerlo.

"Ni hablar, no voy a ir al Super Bowl. No quiero hacerlo", fue la respuesta de Gloria, que la compartió con la reportera Nischelle Turner, de ET Online. La periodista quedó sorprendida y afirmó que Gloria era la reina de Miami y que el evento es uno de los más importantes en el mundo deportivo y del espectáculo, por lo que insistió en su pregunta.

No ad for you

"Vamos, ¿esas cosas estresantes? Eso es algo muy estresante. Lo he hecho. He hecho dos", recalcó la cantante, que ya actuó en los Super Bowl de 1992, en Minneapolis, y de 1999, en Miami.

Ante la pregunta de si la oferta económica aumentara o de si habría algo que la hiciera cambiar de opinión, la intérprete de Conga expresó: "¿Cuál sería la necesidad? Ya tienen dos artistas increíbles. Y he sido bendecida de haberlo hecho ya dos veces".

Las artistas que prenderán fuego al escenario del Hard Rock Stadium en Miami Gardens serán Jennifer Lopez y Shakira, dos de las cantantes latinas más fuertes de la industria musical y cuyas carreras están en su mejor momento.

"Estoy realmente emocionada por Shakira y JLo que van a quemar el escenario, porque esas mujeres son fuego" dijo Gloria sobre las cantantes, que fueron ambas firmadas por su esposo.

Asimismo, Gloria coescribió el crossover de Shakira, Whenever, Wherever, y el éxito de JLo Let’s Get Loud.

Por otra parte, Pitbull podría acompañar a las cantantes, según adelantó TMZ, ya que tiene éxitos con ambas, como On The Floor y Live It Up, con JLo; y Rabiosa y Get It Started, con Shakira.