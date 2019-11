Autoridades de Villa Clara reconocen "un bache" en la venta de condones en las farmacias

Publicado el Miércoles, 6 Noviembre, 2019 - 20:29 (GMT-4)

Las autoridades de Villa Clara reconocieron ante los medios locales la escasez de condones en las farmacias de la provincia y justifcaron la situación calificándola como "un bache" en la importación..

Ante el creciente malestar de la población la emisora santaclareña CMHW decidió indagar sobre el asunto, y algunas dependientas del sistema de farmacias confirmaron el desabastecimiento.

“No, no tenemos en estos momentos. Hace más de dos meses que no nos entran condones y viene bastante población a buscarlos, pero tenemos que decirles que no tenemos a la venta”, explicó al medio oficialista una dependienta de la farmacia Campa, la principal y más céntrica de la ciudad.

Según el reporte radial varios afectados se acercaron a la propia emisora para denunciar la actual situación de desabastecimiento, confirmando que no solo se trata de un desabastecimiento en la ciudad más poblada de la provincia, sino que abarca los demás municipios del territorio.

“Hay una falta increíble de semanas y semanas que no hay preservativos, y no es solo aquí, en otros municipios tampoco. Por ejemplo, donde yo vivo, en Taguayabón, tampoco hay”, explicó uno de los entrevistados por la emisora santaclareña.

Sin embargo, a pesar de las reiteradas quejas por parte de la población, sobre todo de los jóvenes, las autoridades de la Empresa de Suministros Médicos (EMSUME) no parecían estar al tanto de los faltantes, y peor que eso trataron de minimizar el asunto calificándolo como un posible bache.

“Nosotros, como distribuidores a nivel mayorista, le vendemos los condones EMCOMED (Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos), ellos son quienes los llevan hasta cada una de las farmacias de Villa Clara. Y todo el surtido de condones que nos ha entrado aquí se lo hemos entregado a ENCOMED”, reconoció Juan Carlos González Rojas, director de EMSUME.

“No sé, puede haber existido un bache de importación. Pero hoy debe llegar un poquito de condones que se lo pondríamos en sus manos a ENCOMED”, agregó.

Sin embargo, Luis Alberto Gómez al frente de EMCOMED lució mucho más alarmado que su colega, de quien dijo haber recibido solamente la mitad de los volúmenes contratados para 2019.

“Este año ha habido un desabastecimiento del mismo, solamente hemos recibido el 39% del plan del año cuando debiéramos estar ya por el del 83%. En estos momentos hay una verdadera situación desabastecimiento. El producto se encuentra en falta provincial, y por lo tanto no hay disponibilidad del mismo en la red de farmacias”, reconoció Gómez.

“No se trata de uno ni dos días, sino de varios meses ya. Primero la cosa se prestaba para el bonche, pero la situación ya preocupa. No solamente por lo que puede representar en términos de contagio de enfermedades, sino como anticonceptivo, para evitar los embarazos”, asegura Yoel, uno de los tantos jóvenes villaclareños que se han visto afectados con la prolongada interrupción en la venta de preservativos.

Según cifras de la propia Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos, en la provincia de Villa Clara se venden unos 6.5 millones de preservativos cada mes. Si durante los últimos dos meses no se han recibido suministros en las farmacias del territorio, estaríamos hablando de unos 13 millones de preservativos que se han dejado de consumir.

Dadas las evidentes implicaciones de ese desabastecimiento, la situación difícilmente debiera ser entendida como un simple “bache”, por parte de las autoridades sanitarias. “Esperamos que la venta se normalice en una de las provincias más afectadas por el VIH en Cuba”, concluyó el reporte radial.