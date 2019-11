Los bomberos salvan a dos empleados del hospital Calixto García de La Habana

Publicado el Viernes, 8 Noviembre, 2019 - 14:49 (GMT-4)

Un grupo de bomberos salvó la vida de dos empleados del Hospital Universitario “General Calixto García”, de La Habana, que quedaron colgados a gran altura mientras pintaban las paredes del lugar.

Según reportó CubaNet, el suceso tuvo lugar el pasado miércoles, cuando el andamio colgante en el que se encontraban los pintores se vino abajo de un lado.

Un testigo de los hechos, identificado como Wilmer Cuní, dijo al citado medio que "todo fue muy rápido. El andamio empezó a caerse de un lado. Yo pensé que los empleados se mataban, porque te aseguro que si ellos caen de esa altura no creo que hubieran hecho el cuento".

Al parecer, los trabajadores hacían sus labores sin la seguridad debida, ya que según testificó uno de los empleados del centro, no les brindan medio de protección para estos trabajos.

“Aquí no nos dan medios de protección ninguno y no es que seguro no los manden. Lo más probable es que se los lleven, porque como no hay control de nada…imagínate tú. Tenemos que estar arriesgando nuestras vidas para poder trabajar y ganar dinero. Nos la jugamos día a día”, dijo el trabajador bajo condición de anonimato.

Afortunadamente, el cuerpo de bomberos llegó a tiempo para salvarle la vida a ambos hombres, a quienes bajaron con la ayuda de unas sogas.