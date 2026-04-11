Denuncian condiciones insalubres en la Sala de Terapia Intensiva del Hospital de Contramaestre en Santiago de Cuba

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Una denuncia aparecida en Facebook expone las condiciones gravemente insalubres de la Sala de Terapia Intensiva del Hospital General Orlando Pantoja Tamayo, en Contramaestre, Santiago de Cuba, donde se atienden los pacientes más críticos del municipio.

El post, publicado por el periodista independiente José L. Tan Estrada, incluye imágenes del fotógrafo Yois Ramos, que deberían provocar la máxima alarma. "Un inodoro lleno de aguas fecales hasta el borde. Un piso convertido en lodazal de líquidos sin nombre. Cajas podridas. Bolsas tiradas. Papel desecho por el suelo. Paredes que no han visto un trapo limpio en quién sabe cuánto tiempo", describió Tan Estrada.

Lo más cruel de todo, comentó el periodista, es "que el enfermo que está ahí adentro no eligió estar ahí. Su familia tampoco. Llegaron con miedo, con dolor, con la esperanza de que el hospital los salvara. Y el hospital los recibió con eso".

Mientras tanto —apuntó— los directivos del Ministerio de Salud Pública "siguen dando discursos sobre 'la salud como conquista de la Revolución'", los cuadros partidistas duermen tranquilos y la nación continúa exportando servicios médicos.

El mismo hospital ya había sido señalado en diciembre de 2025 por sus deplorables condiciones. En enero de 2026, también en Santiago de Cuba, pero en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, se reportaron aguas albañales corriendo bajo las camas de pacientes, en franca evidencia de un deterioro estructural y sanitario sostenido.

Las imágenes se suman a una cadena de denuncias sobre el colapso del sistema hospitalario cubano. El Juan Bruno Zayas fue víctima igualmente una infestación masiva de cucarachas en el baño de la sala de partos, mientras que niños ingresados en el Hospital Infantil La Colonia Española, de la misma provincia, permanecían sin tratamiento disponible porque la entidad carecía de agua destilada, insumo básico para realizar exámenes complementarios.

El deterioro no se limita al territorio oriental de la Isla. En La Habana, el Hospital Calixto García sufrió el derrumbe parcial de su techo en noviembre último, mientras que a nivel nacional se confirmó que, en julio de 2025, solo el 30% del cuadro básico de medicamentos estaba disponible, según admisión del propio gobierno. Con la agudización de la crisis multidimensional que asola al país, esta carencia de fármacos puede ser aún peor actualmente.

A lo anterior hay que añadir la disminución masiva de profesionales de la salud. Cuba perdió 30,767 galenos en apenas tres años, al pasar de 106,131 registrados en 2021 a 75,364 en 2024, de acuerdo con cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), lo cual deja al sistema sin el personal necesario para sostener una atención mínima.

En contraste, el gobierno de la Isla continúa esgrimiendo su discurso de "resistencia creativa" y elogiando los logros de la otrora "potencia médica". No son aisladas las declaraciones al estilo de la que hizo la viceministra del MINSAP, Carilda Peña García, quien llegó a decir en televisión nacional en diciembre último que “el sistema cubano es mejor que el de muchos países”. Menudo consuelo.