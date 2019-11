Tres canciones cubanas que sedujeron al tenor italiano Andrea Bocelli

Publicado el Sábado, 9 Noviembre, 2019 - 15:28 (GMT-4)

Uno de los cantantes de ópera más populares del mundo comenzó a ser considerado como estrella del pop en 1995, con su segundo álbum de estudio titulado Bocelli, que contenía exitazos como Con te partiró, versionada en español junto a Marta Sánchez, y en inglés al lado de Sarah Brightman.

Al año siguiente se inicia la discografía de Bocelli en castellano con Romanza (1996), y luego se añaden Sueño (1999), Amor (2006), Viviré: lo mejor de Andrea Bocelli (2007), Mi Navidad (2009), Pasión (2013), Cinema (2015) y sus respectivas ediciones deluxe y especial, todos los cuales fueron integrados completamente por canciones cantadas en el idioma de Cervantes.

Antes de hablar de las canciones cubanas que grabó y cantó muchas veces Bocelli, debemos mencionar el disco y concierto del año 2001, titulados American Dream: Andrea Bocelli’s Statue of Liberty Concert, que contó con la presencia de dos famosas sopranos, la británica Sarah Brightman, y Ana María Martínez Colón, prestigiosa cantante de ópera de padre cubano y madre boricua.

La soprano cubano-boricua acompañó al tenor italiano en este concierto, el primero que ofrecía un cantante ante la Estatua de la Libertad, y además asumió el papel protagónico, de nuevo junto a Bocelli, en la ópera Pagliacci, en la grabación de 2006.

Entrando en materia, respecto a las canciones cubanas que sedujeron a Bocelli, hay que mencionar el álbum Amor, donde aparece Porque tú me acostumbraste, compuesta por el cubano Frank Domínguez en 1957, genialmente interpretada en su momento por Olga Guillot y luego convertida en una de las canciones cubanas más versionadas internacionalmente.

Porque tú me acostumbraste se incluye en el disco Amor, al lado de una exquisita selección de canciones romántica, que celebran la música latina, como Bésame Mucho, Cancion Desafinada (a dúo con Stevie Wonder), Solamente Una Vez, Somos Novios (con Christina Aguilera), Júrame (con Mario Reyes), Pero Te Extraño, Las Hojas Muertas, Momentos, Cuando Me Enamoro, Amapola y una versión de Sentado A 'Beira Do Caminho, entre otras.

Después, la música cubana apareció otra vez en su repertorio. Entre los discos de Bocelli en castellano se distingue Pasión, versión para España y América Latina del disco Passione, décimo cuarto álbum de estudio del tenor italiano, presentado en enero de 2013. En Pasión, Bocelli trabajaba nuevamente con el célebre productor David Foster, con quien ya había colaborado en Amor, el mencionado disco anterior en castellano.

Pasión contiene una colección de canciones de amor donde hay duetos con Nelly Furtado (Corcovado), y uno virtual con Edth Piaf (La vida en rosa). Pero dos de los números más sensacionales del disco son el dúo con Jennifer López, cantando Quizás, quizás, quizás compuesta por el cubano Osvaldo Farrés, en 1946, y la hermosa versión sobre la clásica canción cubana Contigo en la distancia, de César Portillo de la Luz, con una participación de Chris Botti.

Quizás, quizás, quizás, Porque tú me acostumbraste y Contigo en la distancia sedujeron al famoso tenor italiano mucho antes de que se anunciara su próxima visita a Cuba.