Fallece Julito Noroña, músico de la orquesta Los Van Van

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Julio César Noroña, «Julito», güirero de la orquesta Los Van Van, falleció este lunes en La Habana a los 59 años, tras enfrentar una «compleja situación de salud» durante las últimas semanas, informó la agrupación cubana.

«Con profundo dolor despedimos hoy a nuestro querido hermano Julito Noroña», escribió la emblemática agrupación al confirmar a conocer la noticia en sus redes sociales, en un emotivo mensaje de despedida que destacó tanto su trayectoria artística como sus cualidades humanas.

«Nos deja físicamente un músico excepcional, pero sobre todo un amigo entrañable, un compañero leal y un ser humano que llenaba cada lugar con su alegría, su sentido del humor y su inmenso corazón», subrayó el comunicado.

El músico, hijo del fundador de la orquesta Julio Eladio Noroña Cruz, había asumido en 2021 el relevo familiar al ocupar el puesto de su padre como güirero en el llamado «Tren de la música cubana».

Julito creció vinculado al universo musical de la orquesta fundada por Juan Formell en 1969, en cuya formación original participó su padre, hasta su retiro. Al incorporarse a la agrupación, Julito defendió su instrumento «con amor, respeto y profesionalidad», destacó la nota.

Antes de integrarse a Los Van Van, había formado parte de Pupy Pedroso y Los Que Son Son, la orquesta fundada por otro de los pilares originales del grupo.

El mensaje exaltó el vínculo profundo que unía a Julito con la orquesta: «Hoy la familia Van Van llora la partida de uno de los suyos. De esos que no solo compartían un escenario, sino también la vida», y transmitió condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos: «Les enviamos nuestro abrazo más sincero y toda nuestra solidaridad en este momento tan difícil».

«Gracias por tu amistad, por tu sonrisa permanente y por cada nota que dejaste en nuestro camino. Descansa en paz, hermano. Jamás te olvidaremos», concluyó.

El comunicado no informó las causas de la muerte del músico ni detalles de las honras fúnebres.

La noticia ha conmovido a colegas y amigos de la comunidad musical cubana. El músico Alain Pérez expresó en Instagram: «Cuánto lo siento, caramba. Qué triste noticia, hombre y amigo… Dios te abrace en su regazo. Dale saludos al puro. Mi más sentido pésame».

El pianista Cucurucho Valdés evocó: «Julio querido!! Tuve la dicha de compartir momentos inolvidables dentro y fuera de la escena!! Algo que guardaré con celos!! Vuela alto hermano mío, salúdame a tu padre».

«Dios le cuide, EPD… condolencias para su familia y para los Vanvaneros», fueron las palabras de Issac Delgado.

Emilio Frías lo recordó como «un lindo ser humano» y afirmó: «Siempre te recordaré como me decías 'El Niñitoo y la Verdad'».

La muerte de Julito Noroña llega apenas seis meses después del fallecimiento de su padre. Julio Noroña, de 85 años, murió en noviembre de 2025, dejando una huella imborrable en la historia de la orquesta y de la música popular cubana.

La pérdida de Julito representa así un doble golpe para la familia Noroña y para Los Van Van en menos de un año.

La orquesta también había sufrido en junio de 2025 la muerte de otro de sus fundadores, el percusionista José Luis Quintana «Changuito», creador del songo, a los 76 años.

Hace justo tres años, el 26 de mayo de 2023, causó gran conmoción el fallecimiento del bajista, guitarrista y compositor Juan Carlos Formell Alfonso, de 59 años, a causa de un ataque cardíaco en plena presentación de Los Van Van en el Lehman Center, en Nueva York.