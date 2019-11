El viaje del Rey a Cuba tiene un contenido cultural, no político, afirma embajador español

Publicado el Domingo, 10 Noviembre, 2019 - 13:57 (GMT-4)

El viaje de los Reyes de España a Cuba, durante el cual se ha descartado un encuentro con miembros de la oposición de la Isla, ha sido analizado por el embajador español en La Habana, Juan Fernández Trigo, quien recalcó que la visita tendrá “un contenido cultural” y no es para “crear tensiones”.

“Nuestra idea no es venir a hacer política, porque el rey no hace política en España. El rey trata de actuar siempre de una forma muy neutral, aunque nosotros entendemos que tenemos que tratar también a ese sector que no está de acuerdo con la realidad política cubana. (…) Buscamos un viaje armonioso sin que ello quiera decir que nosotros no entendamos que nos gustaría que ciertas cosas cambiasen”, expresó.

En una entrevista con la agencia EFE, Fernández Trigo se refirió a la audiencia privada del monarca Felipe VI con representantes de la sociedad civil independiente cubana.

“Busca tratar no solamente con las autoridades de Cuba, sino también con aquellas personas que no están en el mundo oficial pero que con su trabajo creemos que no solo están ayudando sino construyendo el futuro de Cuba, en donde la iniciativa privada tendrá un mayor protagonismo”, dijo.

“Estas personas son intelectuales, a los que todos conocemos por las películas o por los libros que han escrito. Es bueno que el rey vea a Leonardo Padura, a Jorge Perugorría, que vea a aquellos que están trabajando en el periodismo independiente, y a quienes con su trabajo, esfuerzo y dificultades, están tratando de crear negocios, restaurantes, grupos de apoyo a las empresas”, añadió.

El funcionario recalcó que el motivo de la visita es participar en las celebraciones por el aniversario 500 de la fundación de La Habana, y aprovechar para hacer realidad un viaje de estado que nunca se ha efectuado a la Isla.

“Es una oportunidad excelente poder venir y estar junto a los cubanos y también junto a los españoles, que son muchos ya. En Cuba alcanzaremos en poco tiempo la cifra de 200.000 españoles, lo que nos convierte en la tercera comunidad de españoles en otro país, tras Argentina y Venezuela”, subrayó.

También negó que los Reyes hayan adelantado su viaje a la Isla (la conmemoración es el 16 de noviembre y ellos estarán desde el 11 hasta el 14), para no coincidir allí con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Como es natural, buscamos un protagonismo porque creemos que no habiendo venido los reyes de España nunca a Cuba era la oportunidad de darle el realce suficiente. No hay la menor intención de no estrechar la mano de nadie, todo el mundo es respetable”, aseguró.

Por último, Fernández Trigo señaló que el Rey de España dará su apoyo al empresariado español, especialmente del sector hotelero.

“La aplicación de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton (...) ha hecho daño a personas que vinieron convencidas de que comerciar e invertir en Cuba era perfectamente legal. Para nosotros lo que es ilegal es la aplicación extraterritorial de una ley”, expresó.

“También tenemos una situación preocupante con los impagos, entendemos que Cuba no paga porque no puede, no porque no quiera, pero hay que reconocer que eso afecta a empresarios que suelen ser pequeños y medianos y no pueden convivir con una circunstancia de estas características, un impago puede suponer el cierre de su negocio”, sentenció.