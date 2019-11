Silvio Rodríguez: "Un perro sarnoso no es producto de nuestro medio ambiente sino de la indiferencia social"

Publicado el Martes, 19 Noviembre, 2019 - 13:08 (GMT-4)

El trovador cubano Silvio Rodríguez cuestionó la postura del Ministerio de Agricultura sobre el cuidado y protección de los animales en una nota que emitiera el organismo tras las reacciones sociales generadas por los procedimientos empleados durante la recogida de perros en las calles de La Habana, los días previos a la visita de los Reyes de España a La Habana.

“Considero, con todo respeto, que es un grave error conceptual incluir toda la vida y el bienestar animal dentro del cuidado del medio ambiente. Un perro sarnoso no es producto de nuestro medio ambiente sino de la indiferencia social. Un caballo al que se le dan palos no es un problema medioambiental. Como tampoco la captura y el tráfico ilegal de aves o la matanza indiscriminada de peces”, escribió el trovador en su blog personal "Segunda Cita".

“Son deficiencias sociales y humanas. Por eso hace falta la ley de protección animal: para proteger a toda la fauna, la salvaje y la doméstica, de la impiedad y la desidia. Si la responsabilidad de la especie humana con los demás seres vivos se enfoca indefinida o tangencialmente, vamos a ser co-responsables de que el entendimiento social (y oficial) no vea el problema y no se responsabilice”, agregó.

Captura del comentario de Silvio Rodríguez en su blog.

La nota ministerial expresaba: “La sanidad del medio ambiente seguirá siendo una prioridad estatal, y en ella se incluye el bienestar de los animales. En una sociedad como la nuestra, el centro es el hombre y las garantías para su desarrollo individual y colectivo; para ello se seguirá avanzando en lograr una relación armónica con el medio ambiente y cada uno de los componentes que lo integran”.

“Es necesario tener en cuenta, del mismo modo, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, actualmente el 75 por ciento de los agentes patógenos emergentes que afectan al ser humano, son de origen animal. Veinte mil personas son lesionadas por animales cada año en el país, de ellas el 80 por ciento causadas por perros. En Cuba existe un programa de vigilancia, prevención y control de estas enfermedades, que ha permitido mantener bajas tasas de morbilidad asociadas a la rabia, leptospirosis, toxoplasmosis, entre otras”, agregaba.

Violeta Rodríguez Chaviano, hija del reconocido trovador, estuvo implicada en las respuestas de los activistas, a la vez que participó en el rescate de varios perros en la sede de Zoonosis.

En su cuenta de Facebook, expuso: “No he llorado, no me he exaltado, ni me le he tirado a la yugular de nadie. Tenía un propósito y lo cumplí. Lo cumplimos! El de no dejar que mataran por envenenamiento a los perros que estaban allí y eso, para mí, es suficiente!. Lo que sea que haya que hacer por salvar una vida!”.