Impiden viajar a Miami al pastor de la 1era iglesia Bautista de Palma Soriano

Publicado el Martes, 12 Noviembre, 2019 - 06:20 (GMT-4)

Las autoridades cubanas impidieron salir del país a Josué Rodríguez Legra, pastor de la primera iglesia Bautista de la localidad de Palma Soriano, situada en la provincia de Santiago de Cuba.

"Quiero hacerles saber a todos mis hermanos y amigos que me esperaban en Miami a partir de hoy que no he podido viajar pues tengo una prohibición por parte del gobierno cubano que me impide salir del país. Todavía no sé las razones pero es lamentable. Oren por esta situación", denunció el pastor el domingo en un post publicado en su cuenta de Facebook.

Una persona cercana al entorno de Rodríguez explicó a CiberCuba que el pastor tenía previsto viajar a Estados Unidos para participar en la Asamblea de los bautistas de la Florida, acto que se iba a celebrar en la primera iglesia Bautista de Orlando. Sin embargo en el aeropuerto de Santiago de Cuba no lo dejaron salir.

No ad for you

"Le dijeron que estaba regulado, que él debía saber las razones", aseguró esta persona que habló en condición de anonimato.

"Hasta el día de hoy nunca tuvo una citación de inmigración, de la Seguridad del Estado, ni de nadie. Entonces es una tremenda falta de respeto que esto suceda y más con una persona de prestigio cuyo objetivo es solo Dios y su familia", denunció la fuente.

Rodríguez Legra, que es el presidente de la Convención Bautista de Cuba oriental y cofundador de la alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba, representa un caso más la arbitrariedad con la que actúa el régimen cubano.

El pasado 5 de noviembre la activista cubana Marthadela Tamayo también fue regulada y le imposibilitaron salir de la mayor de las Antillas cuando se disponía a viajar para asistir a un evento en México.