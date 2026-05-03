Padre de jóvenes de Fuera de la Caja denuncia represalias de la Seguridad del Estado: amenazas, pérdida de empleo y prohibición de salida del país

Vídeos relacionados:
Amílcar Andrés Bravo, médico cubano con dos especialidades y una maestría, denunció públicamente este sábado en Facebook que agentes de la Seguridad del Estado lo visitaron sin previo aviso el 10 de marzo en su centro de trabajo, lo amenazaron con encarcelar a sus hijos, integrantes del colectivo Fuera de la Caja Cuba y, tras presionarlo hasta que renunció, lo regularon.
Los dos oficiales se presentaron en el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano (CIDC), donde Amilcar trabajaba sin responsabilidad asistencial desde hacía más de tres años, y le exigieron que impidiera a sus hijos Abel y Bety seguir publicando videos.
"Comenzaron amenazando con meter presos a mis hijos si seguían con los videos, y que yo debía evitar que ellos lo siguieran haciendo", relató el médico, quien rechazó la exigencia de forma categórica.
"No podía impedir que lo siguieran haciendo porque yo pienso exactamente igual que ellos, los apoyo en todo lo que hacen y me siento orgulloso de ellos", afirmó.
Durante el encuentro, los agentes también le mostraron una foto de sus hijos junto a Ana Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi), su madre Caridad Silvente, David Espinosa, Iván Daniel y la periodista Camila Acosta, intentando presentarlos como "mala influencia" y "contrarrevolucionarios".
Ante la reiteración de las amenazas de cárcel, Amilcar se plantó. "Si lo hacían yo no lo iba a permitir y tendrían que pasar por encima de mí primero", aseguró.
Tras la visita, el médico informó al director del CIDC y ofreció su baja voluntaria para no causarle problemas. Una semana después, el director le comunicó que recibía presiones desde el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).
Amílcar entregó su renuncia y, al verificar su carné de identidad, confirmó que también había sido regulado, tal como los agentes le habían advertido.
El salario que perdió era de 6,000 pesos cubanos, equivalente a unos 11 dólares mensuales. "Ese es el salario de un médico con dos especialidades y una maestría que alcanza para hacer un mercado para cuatro a cinco días; eso me quitaron", escribió.
Lo que más indignó al médico fue el uso que la Seguridad del Estado hace de su caso. "Estos hechos son utilizados en entrevistas a los jóvenes como intimidación, como algo ejemplarizante, diciéndoles que botaron al médico del trabajo y lo regularon. Actitud que me parece de extrema bajeza [...] pero por sobre todas las cosas es un ACTO DE COBARDÍA", puntualizó.
La denuncia de Amílcar se suma a una cadena de represalias documentadas contra Fuera de la Caja Cuba desde el inicio de 2026, que incluyen la inhabilitación de teléfonos por el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba (Etecsa), el hackeo de cuentas de WhatsApp y citaciones a familiares ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
El 26 de abril, el integrante Karel Daniel Hernández Bosques denunció que agentes amenazaron al colectivo con prisión diciéndoles que "aquí es ilegal no ser comunista", y un día antes la Seguridad del Estado citó a su madre ante la PNR del Cerro con apenas una hora de antelación.
Anna Bensi y su madre Caridad Silvente permanecen bajo arresto domiciliario desde el 25 de marzo, con cargos que contemplan penas de dos a cinco años.
Amnistía Internacional documentó estos casos y exigió a las autoridades cubanas el cese del hostigamiento.
Al cierre de su denuncia, Amílcar, criado por dos padres oficiales del Minint, y que cambió de opinión tras cumplir cuatro misiones médicas internacionales, resumió su postura con firmeza: "Mi resistencia no es creativa, es Estoica".
Preguntas frecuentes sobre la represión en Cuba contra activistas y creadores de contenido
CiberCuba te lo explica:
¿Qué le ocurrió al médico cubano Amílcar Andrés Bravo y por qué fue regulado?
Amílcar Andrés Bravo, un médico cubano, fue amenazado por agentes de la Seguridad del Estado para que impidiera a sus hijos seguir publicando videos críticos al régimen. Tras negarse a las exigencias y renunciar a su trabajo, fue regulado, lo que implica restricciones para salir del país. Su caso es parte de una campaña más amplia de represión contra el colectivo "Fuera de la Caja Cuba".
¿Quién es Anna Bensi y por qué está siendo hostigada por el gobierno cubano?
Anna Bensi, cuyo nombre real es Anna Sofía Benítez Silvente, es una joven creadora de contenido cubana que ha denunciado públicamente la represión del régimen cubano. Está siendo hostigada por su activismo en redes sociales, donde critica la situación económica y la falta de libertades en Cuba. Ha sido sometida a interrogatorios, presiones psicológicas y amenazas de prisión.
¿Qué es "Fuera de la Caja Cuba" y por qué sus integrantes están siendo perseguidos?
"Fuera de la Caja Cuba" es un colectivo de jóvenes cubanos que utiliza arte, teatro y redes sociales para desafiar el adoctrinamiento estatal. Sus integrantes critican abiertamente al régimen cubano y promueven el pensamiento crítico. Como resultado, han sido objeto de intimidaciones y amenazas de prisión por parte de la Seguridad del Estado.
¿Qué medidas ha tomado el régimen cubano contra las familias de los activistas?
El régimen cubano ha utilizado la intimidación y el hostigamiento contra las familias de los activistas como una herramienta de presión. Los familiares han sido citados para interrogatorios, amenazados con represalias y en algunos casos, se les ha impuesto reclusión domiciliaria. Estas medidas buscan desmoralizar a los activistas y silenciar su disidencia.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.