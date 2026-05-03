Padre de jóvenes de Fuera de la Caja denuncia represalias de la Seguridad del Estado: amenazas, pérdida de empleo y prohibición de salida del país

La denuncia de Amílcar se suma a una cadena de represalias documentadas contra Fuera de la Caja

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Amílcar Andrés Bravo, médico cubano con dos especialidades y una maestría, denunció públicamente este sábado en Facebook que agentes de la Seguridad del Estado lo visitaron sin previo aviso el 10 de marzo en su centro de trabajo, lo amenazaron con encarcelar a sus hijos, integrantes del colectivo Fuera de la Caja Cuba y, tras presionarlo hasta que renunció, lo regularon.

Los dos oficiales se presentaron en el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano (CIDC), donde Amilcar trabajaba sin responsabilidad asistencial desde hacía más de tres años, y le exigieron que impidiera a sus hijos Abel y Bety seguir publicando videos.

Captura de Facebook/Amílcar Andrés Bravo

"Comenzaron amenazando con meter presos a mis hijos si seguían con los videos, y que yo debía evitar que ellos lo siguieran haciendo", relató el médico, quien rechazó la exigencia de forma categórica.

"No podía impedir que lo siguieran haciendo porque yo pienso exactamente igual que ellos, los apoyo en todo lo que hacen y me siento orgulloso de ellos", afirmó.

Durante el encuentro, los agentes también le mostraron una foto de sus hijos junto a Ana Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi), su madre Caridad Silvente, David Espinosa, Iván Daniel y la periodista Camila Acosta, intentando presentarlos como "mala influencia" y "contrarrevolucionarios".

Captura de Facebook/Amílcar Andrés Bravo

Ante la reiteración de las amenazas de cárcel, Amilcar se plantó. "Si lo hacían yo no lo iba a permitir y tendrían que pasar por encima de mí primero", aseguró.

Tras la visita, el médico informó al director del CIDC y ofreció su baja voluntaria para no causarle problemas. Una semana después, el director le comunicó que recibía presiones desde el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

Amílcar entregó su renuncia y, al verificar su carné de identidad, confirmó que también había sido regulado, tal como los agentes le habían advertido.

Captura de Facebook/Amílcar Andrés Bravo

El salario que perdió era de 6,000 pesos cubanos, equivalente a unos 11 dólares mensuales. "Ese es el salario de un médico con dos especialidades y una maestría que alcanza para hacer un mercado para cuatro a cinco días; eso me quitaron", escribió.

Lo que más indignó al médico fue el uso que la Seguridad del Estado hace de su caso. "Estos hechos son utilizados en entrevistas a los jóvenes como intimidación, como algo ejemplarizante, diciéndoles que botaron al médico del trabajo y lo regularon. Actitud que me parece de extrema bajeza [...] pero por sobre todas las cosas es un ACTO DE COBARDÍA", puntualizó.

La denuncia de Amílcar se suma a una cadena de represalias documentadas contra Fuera de la Caja Cuba desde el inicio de 2026, que incluyen la inhabilitación de teléfonos por el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba (Etecsa), el hackeo de cuentas de WhatsApp y citaciones a familiares ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

El 26 de abril, el integrante Karel Daniel Hernández Bosques denunció que agentes amenazaron al colectivo con prisión diciéndoles que "aquí es ilegal no ser comunista", y un día antes la Seguridad del Estado citó a su madre ante la PNR del Cerro con apenas una hora de antelación.

Anna Bensi y su madre Caridad Silvente permanecen bajo arresto domiciliario desde el 25 de marzo, con cargos que contemplan penas de dos a cinco años.

Amnistía Internacional documentó estos casos y exigió a las autoridades cubanas el cese del hostigamiento.

Al cierre de su denuncia, Amílcar, criado por dos padres oficiales del Minint, y que cambió de opinión tras cumplir cuatro misiones médicas internacionales, resumió su postura con firmeza: "Mi resistencia no es creativa, es Estoica".