Marco Rubio: “No necesitamos nada de Cuba. Es Cuba la que necesita de nosotros”

El secretario de Estado Marco Rubio descartó este lunes cualquier apertura económica hacia Cuba con una frase contundente: "No necesitamos nada de Cuba. Es Cuba la que necesita de nosotros".

Rubio fue directo al señalar el problema de fondo: "Su sistema económico es completamente disfuncional. No es un sistema real. Y no se puede cambiar a menos que se cambie el gobierno", declaró Rubio en un video publicado a través de la cuenta oficial del Departamento de Estado, fragmento de una entrevista concedida a Al Jazeera.

El secretario de Estado respondió así al anuncio que hizo el régimen cubano el 16 de marzo, cuando el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga informó en una entrevista con NBC News que los cubanoamericanos pueden ahora invertir en la isla.

Rubio rechazó esa propuesta con una pregunta directa: "Hace una semana dijeron que los cubanoamericanos pueden ahora invertir en la isla. ¿Invertir en qué? ¿En un país con leyes arbitrarias, sin un sistema real de justicia? Nadie va a invertir en algo así".

El secretario de Estado también vinculó la crisis económica cubana con la ausencia de libertades políticas: "Si voy a participar en la vida económica de un país y no me gustan las regulaciones que ese gobierno impone y que me perjudican, tengo que poder quejarme. Y en ese país no puedes quejarte o te meten en la cárcel".

Además, el cubanoamericano aseguró que los apagones que sufre Cuba no tienen ninguna relación con las políticas de Washington, sino que son consecuencia directa de la incompetencia del régimen cubano y del abandono de su infraestructura eléctrica durante décadas.

"Estos apagones que están ocurriendo no tienen nada que ver con nosotros. Estaban teniendo apagones el año pasado. Los tienen porque tienen equipos de los años 50 en su red eléctrica que nunca han mantenido ni modernizado porque son incompetentes. Por eso tienen apagones",

Esta postura no es nueva. El pasado viernes, Rubio ya había sido igualmente categórico: "El sistema de gobierno en Cuba tiene que cambiar. ¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes?". Ese mismo día añadió: "El único lugar donde los cubanos no pueden tener éxito es en Cuba".

El exilio cubano en Miami respalda activamente esta línea. El empresario cubanoamericano Iván Herrera, director ejecutivo de Univista Insurance, calificó la propuesta de inversiones del régimen de "absurda e inmoral" y fue tajante: "No habrá ni un solo centavo de inversión de empresarios americanos en Cuba hasta que los cubanos sean libres".

El trasfondo económico que subyace a estas declaraciones es de extrema gravedad. El Economist Intelligence Unit proyecta una contracción del PIB cubano del 7,2% en 2026, lo que acumularía una caída del 23% desde 2019. La isla sufre apagones de hasta 20 y 25 horas diarias, agravados desde enero por el corte del suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

Según el Índice de Libertad Económica 2026 de la Fundación Heritage, Cuba es la economía menos libre de América y la segunda peor del mundo, solo por detrás de Corea del Norte, con una puntuación de 25,2 sobre 100.

Rubio también desmintió el pasado viernes cualquier negociación en curso con La Habana: "Cualquier información sobre Cuba que no haya salido de mí o del presidente es mentira".