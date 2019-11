Dueño de Studio 60 sobre cancelación de Haila: "Escuchamos al pueblo de Miami"

Publicado el Martes, 12 Noviembre, 2019 - 15:20 (GMT-4)

“Lo único que hicimos fue escuchar al pueblo de Miami”. Así resumió hoy el propietario del club nocturno Studio 60 la razón detrás de su decisión de cancelar el concierto de la cantante cubana Haila, programado para el próximo jueves 14.

Joel Artiles, cubanoamericano nacido en New Jersey, confesó a CiberCuba que no solo él no conocía la magnitud de Haila entre los artistas que han alabado al castrismo y sus figuras, sino que ni siquiera había escuchado una sola canción de ella.

“Yo no contraté a Haila. La manera en que funcionamos es que yo mismo contrato a algunos artistas para que actúen en mi club, y otras veces son compañías promotoras que son como intermediarios, y que cierran el negocio conmigo. Por ejemplo en este caso yo tenía un porciento de las ganancias de entradas, pero no la mayoría. Mi mayor ganancia era toda la venta de bebidas alcohólicas durante esa noche”, nos dijo Artiles.

Según el empresario, la cantidad de llamadas que comenzó a recibir y los mensajes que se quedaban en su buzón de voz fueron los causantes de que diera marcha atrás a la decisión.

“Yo soy hijo de exiliados cubanos, y respeto mucho a este exilio. Les pido que no piensen que mi intención era ofender o burlarme del dolor de nadie”, agregó el empresario durante su entrevista con CiberCuba.