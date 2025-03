"Mi charanguero eterno": Haila rompe corazones con íntima carta a Aned Mota por su cumpleaños

Vídeos relacionados:

La reconocida cantante cubana Haila María Mompié celebró este lunes el cumpleaños de su esposo, el productor y cantante Aned Mota, con una emotiva dedicatoria que compartió en redes sociales, acompañada de una elegante fotografía en la que ambos lucen deslumbrantes.

Vestidos para la ocasión con atuendos dorados y negros que evocan lujo y complicidad, la pareja posó frente a la cámara reflejando la sólida unión que los ha caracterizado a lo largo de los años. Haila, con un vestido dorado de pronunciado escote y detalles brillantes, y Aned, con un traje oscuro y un puro en la mano, transmitieron una imagen de glamour y cercanía.

En el mensaje, la artista se desbordó en palabras de amor hacia quien llamó “mi gran caballero”.

“Hoy quiero escribirte esta carta desde lo más profundo de mi corazón. Quiero expresar todo lo que siento por ti y darte las gracias, no solo por lo que haces, sino por quien eres, por la persona maravillosa que tengo la suerte de llamar mi esposo”, comenzó diciendo la cantante.

La intérprete agradeció a Aned por su apoyo constante, su bondad y su forma de acompañarla en todos los momentos de la vida: los buenos y los difíciles.

“Gracias por ser mi compañero de vida… por creer en mí en los momentos en que dudo de mí misma… por celebrar conmigo cada pequeño triunfo como si fuera el más grande. Tu grandeza y amor me inspiran a ser mejor cada día”, escribió Haila.

La artista cerró su emotiva dedicatoria con una declaración directa y apasionada: “¡Te amo! Feliz cumpleaños, amor de mi vida, mi charanguero eterno”.

La publicación ha generado numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes no solo felicitaron a Aned Mota por su cumpleaños, sino que también destacaron la solidez del vínculo entre ambos.

