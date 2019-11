Periodistas independientes y activistas cubanos sitiados para que no participen en las celebraciones de los 500 años de La Habana

Publicado el Viernes, 15 Noviembre, 2019 - 16:44 (GMT-4)

Varios periodistas y activistas cubanos han sido sitiados en sus casas por agentes de la Seguridad del Estado para impedirles salir en los 500 años de La Habana.

La periodista Yoani Sánchez denunció en redes sociales que en el día de hoy cuando su esposo, el periodista Reinaldo Escobar, bajó un momento a comprar el pan, en los bajos del edificio había un operativo de la Seguridad del Estado para impedirles salir.

"¿La razón? Bueno, el agente no da muchos detalles pero ha dejado entender que está relacionado con las celebraciones oficiales por “los 500 años de La Habana”, dijo Sánchez.

"La ciudad donde nací y vivo cumple medio milenio pero yo no podré celebrar o recordar en un lugar público el aniversario de la urbe donde crecí y desde donde escribo. No hay una orden judicial que haya dictado nuestro arresto domiciliario y no estamos siendo investigados por delito alguno (al menos nadie nos lo ha comunicado), sin embargo, no podemos salir de nuestra vivienda y estamos presos en nuestra propia casa", agregó la periodista.

Según detalló, no hay forma de "justificar semejante violación de los derechos al libre movimiento de un ciudadano. Eso se llama, de manera directa y clara, un abuso de poder".

"Y es una violación, no solo de nuestros derechos humanos, sino -incluso- de la legislación vigente en el país, la Carta Magna, el Código Penal y todo ese papel mojado que nos rodea... y cuya futilidad se demuestra en casos como éste y en tantos otros", sostuvo.

Según se ha confirmado, entre los sitiados se encuentran los activistas Marthadela Tamayo y su esposo Osvaldo Navarro, Nancy Alfaya, Jorge Olivera, Dunia Figueredo y Camila Acosta.

También confirmó a nuestra redacción estar sitiada la periodista Iliana Hernández.

En su cuenta de Twitter, Hernández dijo: "Usted no sirve a la patria sino a sus propios intereses, es el testaferro de las familias mafiosas que nos tienen secuestrados, hoy cuarto día de vigilancia por pensar diferente, ¿por qué me temes Miguel Díaz-Canel?, ¿por qué mandas a tus esbirros a sitiar mi casa?"

Este 16 de noviembre La Habana cumple 500 años de fundada, y al parecer el gobierno quiere mantener alejados de los festejos a algunas personas.

Hace unos días, también detuvieron a su conveniencia al artista Luis Manuel Otero Alcántara, tras ser citado por la Seguridad del Estado justo el día en que los Reyes de España iniciaron su visita oficial a la Isla.