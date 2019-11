La policía registra tres casas de seguridad de cubanos en Bolivia y descubre un búnker en una de ellas

Publicado el Sábado, 16 Noviembre, 2019 - 09:05 (GMT-4)

La policía boliviana allanó este viernes tres casas de seguridad de cubanos y en total encontró una caja fuerte, ambientes lujosos monitoreados con 17 cámaras de vigilancia, cercas electrificadas, y una de las casas tenía un búnker de 4 por 5 metros.

“No hay armas, no hay explosivos (...) Es una clínica, como dicen los vecinos, la Clínica de Evo, porque le daban atención médica al expresidente. Pero se ve que no funcionaba. No entendemos cuál el objeto de una infraestructura tan fortificada, equipada y asegurada si no hay ningún paciente. Tiene 17 cámaras de seguridad, tiene saunas, yacuzzis”, informó a Página Siete el subdirector de la Unidad de Bomberos, Freddy Medinacelli.

Vecinos de la zona denunciaron un intenso movimiento de cubanos y venezolanos en el lugar conocido conocido como la “clínica cubana” y ello fue lo que desató el operativo, según precisa el diario boliviano Página Siete.

Después de la renuncia de Evo morales, fueron retirados de los lugares banderas y otros símbolos para no llamar atención pero fue el trasiego de personas lo que puso en alerta a los residentes.

El citado funcionario reportó que en otro de los domicilios estaban diez médicos cubanos que señalaron que ya se encontraban prestos para regresar a Cuba y presentaron documentos que así lo confirmaban.

En el allanamiento del tercer domicilio se encontraron un búnker, una caja fuerte y “documentos sospechosos”.

“Es un búnker de cemento. Es un ambiente de cuatro por cinco metros. Tiene un revestimiento de hormigón grueso de unos 40 centímetros aproximadamente. No entendemos el motivo para tener esa infraestructura”, indicó Medinacelli.

Al menos trece cubanos fueron remitidos a oficinas de la Interpol y un reporte preliminar señala que tres ya fueron liberados luego de verificar que no tienen antecedentes y que sus documentos están en orden.

Los vecinos de la Clínica Cubana relataron que fue comprada hace varios años y se realizaron en ella obras constructivas, entre ellos un edificio anexo con subsuelos. En el lugar no encontraron a ningún funcionario de alto rango y "había indicios de que los ocupantes abandonaron el lugar de forma apresurada". Las autoridades comisaron los discos duros de las cámaras de seguridad para verificar otro tipo de actividades.

Según el reporte de Inteligencia, una persona herida se encontraba internada en la Clínica, pero al momento del allanamiento no se encontró a nadie.