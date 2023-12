Padre cubano logra recuperar a su hija tras trágica muerte de su madre en Bolivia

Un padre cubano logró reunirse con su hija de 10 años esta semana en Bolivia, luego de que la niña perdiera a su madre en un trágico incidente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hace un mes y medio.

El caso, que causó conmoción en la comunidad de cubanos en Bolivia y otros países, movilizó el altruismo y la solidaridad de decenas de personas que contribuyeron a hacer posible el viaje de Luis Alarcón a Bolivia, donde luego de trámites legales pudo recuperar a su pequeña Ilian Angeline Alarcón Pompa, quien permanecía en un centro de protección infantil.

La noticia la dio a conocer en sus redes Raquel Espinosa, una de las promotoras de la campaña “Ayudemos a Angeline”, que recaudó los fondos necesarios para cubrir los costos de viaje y estadía de Alarcón en Bolivia hasta el reencuentro con su hija, y el retorno de ambos a Cuba.

Captura de Facebook/Raquel Espinosa

“La fe mueve montañas, y movió a padre cubano a recuperar a su hija en el país de Bolivia tras quedarse huérfana de madre. El señor Luis Alarcón, padre de Ilian Angeline Alarcón, da muestras de agradecimiento a todos los cubanos residentes en Bolivia y residentes en Estados Unidos y España que donaron dinero para que él pudiera viajar hasta Bolivia a recuperar a su hija y regresar a Cuba”, escribió en su cuenta de Facebook.

Espinosa transmitió un mensaje del padre agradecido por el apoyo: “Sin su ayuda no hubiera podido recuperar a mi hija, gracias por cada mensaje de aliento, cada oración (…) muy agradecido con las autoridades bolivianas, en especial a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia en Santa Cruz de la Sierra, pues realizaron un trabajo de acogida con mi hija desde el 17 de octubre hasta hoy que me la entregaron”.

“Mi familia y yo estamos agradecidos, sobre todo a la trabajadora social Tomasa, que cuidó de mi hija como si fuera de ella; al abogado Erwin de la Defensoría gracias por su apoyo; a todos gracias, al consulado que me apoyó y fue una pieza fundamental para que pudiera recuperar a mi hija, gracias; al grupo de ayuda a Angeline que fueron los que jugaron un papel fundamental para que mi persona esté aquí con mi hija, gracias por su ayuda y ánimos. Gracias a todo ese equipo de cubanos que me ayudaron, que por nombre no caben porque son muchos, mi familia y yo les estamos agradecidos”, fueron las palabras de gratitud de Alarcón.

Este martes, el gobierno boliviano entregó la niña a su padre, que ya inició los trámites para obtener los permisos de viaje a Cuba, con la colaboración del consulado cubano en Santa Cruz, informó Espinosa, y añadió: “Millones de gracias Dios por ordenar todo. En días estará la niña en su país con sus familiares”.

El pasado 17 de octubre, la cubana María del Carmen Pompa Comas, de 45 años y natural de Bayamo, Granma, se quitó la vida al lanzarse de un edificio en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde residía con su hija.

La niña recibió protección inmediata de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que la acogió en un centro infantil hasta tanto pudiera ser entregada a un familiar autorizado, en este caso su padre, quien se encontraba cumpliendo un contrato de trabajo en México.

Alarcón inició los trámites para viajar a Bolivia y poder recuperar a su hija, para lo cual contó con la ayuda económica de cubanos y otras personas residentes en Bolivia, Estados Unidos y España, en un loable gesto de desprendimiento y generosidad.